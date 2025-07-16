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رابطة العالم الإسلامي تدين غارات الاحتلال الاسرائيلي على سوريا

رابطة العالم الإسلامي تدين غارات الاحتلال الاسرائيلي على سوريا

2025-07-16 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 16 - 7 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الاربعاء الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في الأراضي السورية.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى بهذا النهج الهمجي الخطر الذي تعتمده حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التعدي على سيادة الدول وانتهاك القوانين والأعراف الدولية وزعزعة الآمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجدد العيسى التأكيد على التضامن الكامل مع سوريا تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها مطالبا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطرة التي تزعزع الأمن في المنطقة وتعطل فرص استعادة الشعب السوري للأمن والاستقرار وتقوض الجهود الدولية المبذولة لمساندته في هذا المنعطف المصيري من تاريخه بعد أعوام من الظلم والمعاناة.
وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية استهدفت عدة مواقع في مدينة درعا جنوبي البلاد فيما نقلت عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية أن شخصا قتل وأصيب 18 آخرون جراء غارات على العاصمة دمشق. (النهاية)

ف ن / ر ج


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