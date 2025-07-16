رابطة العالم الإسلامي تدين غارات الاحتلال الاسرائيلي على سوريا

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رابطة العالم الإسلامي تدين غارات الاحتلال الاسرائيلي على سوريا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 16 - 7 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الاربعاء الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في الأراضي السورية.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى بهذا النهج الهمجي الخطر الذي تعتمده حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التعدي على سيادة الدول وانتهاك القوانين والأعراف الدولية وزعزعة الآمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجدد العيسى التأكيد على التضامن الكامل مع سوريا تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها مطالبا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطرة التي تزعزع الأمن في المنطقة وتعطل فرص استعادة الشعب السوري للأمن والاستقرار وتقوض الجهود الدولية المبذولة لمساندته في هذا المنعطف المصيري من تاريخه بعد أعوام من الظلم والمعاناة.
وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية استهدفت عدة مواقع في مدينة درعا جنوبي البلاد فيما نقلت عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية أن شخصا قتل وأصيب 18 آخرون جراء غارات على العاصمة دمشق. (النهاية)
ف ن / ر ج
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى بهذا النهج الهمجي الخطر الذي تعتمده حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التعدي على سيادة الدول وانتهاك القوانين والأعراف الدولية وزعزعة الآمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجدد العيسى التأكيد على التضامن الكامل مع سوريا تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها مطالبا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطرة التي تزعزع الأمن في المنطقة وتعطل فرص استعادة الشعب السوري للأمن والاستقرار وتقوض الجهود الدولية المبذولة لمساندته في هذا المنعطف المصيري من تاريخه بعد أعوام من الظلم والمعاناة.
وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية استهدفت عدة مواقع في مدينة درعا جنوبي البلاد فيما نقلت عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية أن شخصا قتل وأصيب 18 آخرون جراء غارات على العاصمة دمشق. (النهاية)
ف ن / ر ج
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