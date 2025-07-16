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مسؤول أممي: يجب تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في غزة دون جر المدنيين لخط النار

مسؤول أممي: يجب تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في غزة دون جر المدنيين لخط النار

2025-07-16 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 16 - 7 (كونا) -- شدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر اليوم الأربعاء على وجوب تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة الفلسطيني من دون جر الناس إلى خط النار.
وحذر فليتشر في إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية من أن المدنيين في القطاع يتعرضون للموت والإصابة والنزوح القسري والتجريد من الكرامة.
وقال "لا نستطيع وصف الأوضاع في غزة بالكلمات" مجددا التأكيد على أن الاحتلال الاسرائيلي ملزم بضمان حصول الناس على الغذاء والإمدادات الطبية.
وأوضح أن "الطعام ينفد ومن يطلبونه يخاطرون بالتعرض لإطلاق النار ويموت الناس وهم يحاولون إطعام عائلاتهم وتستقبل المستشفيات الميدانية الجثث ويسمع العاملون في المجال الطبي قصص الجرحى مباشرة يوما بعد يوم".
وأضاف "لسنا بحاجة إلى مناقشة ما إذا كان قتل المدنيين المنتظرين في طوابير للحصول على ضروريات الحياة يستوفي مسؤولية توفير احتياجات المدنيين".
ونبه وكيل الأمين العام إلى أنه "في كل مرة نبلغ فيها عما نراه نواجه تهديدات بتقليص الوصول إلى المدنيين الذين نسعى لخدمتهم" مضيفا أنه لا يوجد مكان اليوم يتجلى فيه التوتر بين مهمتهم في المناصرة وتقديم المساعدات أكثر من غزة.
وتطرق فليتشر إلى الوضع في الضفة الغربية حيث تستمر الخسائر في الأرواح وضيق سبل العيش فضلا عن تقييد الحركة وتزايد النزوح.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة لديها خطة فعالة تتطلب مساعدات يمكن التنبؤ بها من أنواع مختلفة وعلى نطاق واسع والدخول من معابر متعددة حيث لا يتعرض الناس لإطلاق النار وتسليمها إلى نقاط توزيع وفقا لآليات أممية معتمدة في مجال الإغاثة الإنسانية.
ورأى "أن عمل الأمم المتحدة وشركائنا ليس مثاليا ولكنه متجذر في المبادئ الإنسانية وفي ممارسات مصقولة على مدى عقود من الخبرة بجميع أنحاء العالم وفي التزام راسخ بإنقاذ الأرواح".
ودعا فليتشر أعضاء مجلس الأمن واستنادا إلى الحقائق المعروضة عليهم الى تقييم ما إذا كان الاحتلال يفي بالتزاماته القانونية الدولية وما إذا كان العاملون في المجال الإنساني قادرين على الوفاء بمهامهم.
واعتبر أن استخدام تجويع المدنيين عمدا كأسلوب يعد "جريمة حرب" داعيا إلى حماية المدنيين أينما كانوا وإطلاق سراح الرهائن وحماية العاملين في المجال الإنساني وإيقاف إطلاق النار. (النهاية)

ع س ت / ر ج


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