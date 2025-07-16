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كندا تحد من واردات الصلب من جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة والمكسيك

كندا تحد من واردات الصلب من جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة والمكسيك

2025-07-16 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 7 (كونا) –- اعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الاربعاء اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من واردات بلاده من الصلب من جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال كارني في تصريح ادلى به خلال زيارة الى مصنع للصلب في مدينة (هاملتون) بمقاطعة اونتاريو الكندية "يجب علينا تنويع علاقاتنا التجارية والأهم من ذلك يجب أن نعتمد بشكل أكبر على الصلب الكندي في مشاريعنا حيث تبدأ هذه التحولات اليوم".
وأوضح ان إعطاء الأولوية لاستخدام الصلب الكندي سيتم من خلال "تحديد حصص على الواردات من هذا المنتج ومشتقاته بما لا يشمل واردات الصلب من الولايات المتحدة والمكسيك" انسجاما مع اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.
وأشار الى ان واردات الصلب ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة عندما تتجاوز الحصص المعلنة لافتا الى أن كندا ستفرض رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على جميع منتجات الصلب التي تحتوي على معدن مصهور ومصبوب في الصين بهدف مواجهة الإغراق التجاري.
وقدم رئيس الحكومة الليبرالية سلسلة التدابير هذه كوسيلة لمواجهة "التأثير الثانوي الناجم عن المفاوضات (التجارية) بين الولايات المتحدة ودول أخرى" وهي محادثات تشمل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على وارداتها من الصلب الكندي.
وأكد "ان إحدى عواقب هذه الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية هي أنها تدفع المنتجات وفي هذه الحالة الصلب ومشتقاته إلى السوق الكندي الذي كان تاريخيا مفتوحا تماما لذا من المهم حماية سوقنا".
وفي السياق نشر كارني تغريدة عبر حسابه على منصة (اكس) أكد فيها ان "المشهد التجاري تغير وحان الوقت لتطوير صناعة الصلب الكندية لمواكبة هذه المرحلة".
وأضاف "لذلك سنحد من واردات الصلب الأجنبية ونخفضها ونعطي الأولوية للصلب الكندي في بناء المشاريع الكبرى والمنازل بيجميع أنحاء البلاد ثم ولتلبية هذا الطلب المتزايد نستثمر بكثافة في العمال والإنتاج".
وشدد على انه "حان الوقت لبناء كندا قوية بالعمال الكنديين والصلب الكندي".
وكانت الحكومة الكندية قد اعلنت في يونيو الماضي عن تغييرات في نظام حصص التعرفة الجمركية والذي يسمح بدخول مستوى محدد من المنتجات إلى كندا بمعدل رسوم أقل وذلك من خلال الحد من واردات الصلب من الدول التي لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة إلى مستويات استيراد عام 2024.
إلا أن هذه الحصص لاقت معارضة من قطاع الصلب الكندي كونها لا تزال مرتفعة للغاية وذلك وسط انتقادات شركات صناعة الصلب الكندية لما تعتبر انه توريد الصلب من قبل الشركات الأجنبية إلى السوق الكندي بأسعار منخفضة للغاية ما يصعب عليها المنافسة وهي ممارسة تعرف عادة باسم الإغراق. (النهاية)

ر س ر / ر ج


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