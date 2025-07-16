موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
باريس - فرنسا تعلن أنها ستشارك إلى جانب المملكة العربية السعودية في رئاسة مؤتمر دولي يعقد يومي 28 و29 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بمدينة (نيويورك) بهدف دفع جهود تنفيذ حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية.
عمان - وزارة الداخلية السورية تعلن أنه تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل محافظة السويداء جنوب غرب سوريا واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية.
عمان - وكالة الأنباء السورية تعلن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية جديدة على مواقع في مدينة درعا جنوبي سوريا وتنقل عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة قوله إن شخصا لقي حتفه إضافة إلى إصابة 18 آخرين جراء الغارات الجوية لقوات الاحتلال على العاصمة دمشق ظهر اليوم.
عدن - عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح يكشف عن عملية نوعية نفذتها "البحرية التابعة لقوات المقاومة الوطنية" في البحر الأحمر أسفرت عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية استراتيجية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي تتضمن 750 طنا من الأسلحة والمعدات الحربية.
أربيل - وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تعلن تعرض ثلاثة حقول للنفط في منطقة (زاخو) شمالي العراق لهجمات بطائرات مسيرة ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون وقوع خسائر بالأرواح. (النهاية) ر ج
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