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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2025-07-16 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية الفلسطينية تعلن أن حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 94 شهيدا و252 جريحا.

باريس - فرنسا تعلن أنها ستشارك إلى جانب المملكة العربية السعودية في رئاسة مؤتمر دولي يعقد يومي 28 و29 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بمدينة (نيويورك) بهدف دفع جهود تنفيذ حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية.

عمان - وزارة الداخلية السورية تعلن أنه تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل محافظة السويداء جنوب غرب سوريا واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية.

عمان - وكالة الأنباء السورية تعلن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية جديدة على مواقع في مدينة درعا جنوبي سوريا وتنقل عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة قوله إن شخصا لقي حتفه إضافة إلى إصابة 18 آخرين جراء الغارات الجوية لقوات الاحتلال على العاصمة دمشق ظهر اليوم.

عدن - عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح يكشف عن عملية نوعية نفذتها "البحرية التابعة لقوات المقاومة الوطنية" في البحر الأحمر أسفرت عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية استراتيجية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي تتضمن 750 طنا من الأسلحة والمعدات الحربية.

أربيل - وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تعلن تعرض ثلاثة حقول للنفط في منطقة (زاخو) شمالي العراق لهجمات بطائرات مسيرة ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون وقوع خسائر بالأرواح. (النهاية) ر ج

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