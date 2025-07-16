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بنك البحرين والكويت يقدم تمويلا ميسرا خلال الصيف بالتعاون مع فيرست موتورز

بنك البحرين والكويت يقدم تمويلا ميسرا خلال الصيف بالتعاون مع فيرست موتورز

2025-07-16 11:15:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٧ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

‎أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬تمويل‭ ‬مميزة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف،‭ ‬تتضمن‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬متعددة‭ ‬لعملائه‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬سيارات‭ ‬هيونداي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز،‭ ‬الوكيل‭ ‬الحصري‭ ‬لعلامة‭ ‬هيونداي‭ ‬وجينيسيس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‎ويقدّم‭ ‬البنك‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬لعملائه‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بأسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬دفعة‭ ‬مقدّمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬ومبسّطة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجيته‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تسهّل‭ ‬عملية‭ ‬امتلاك‭ ‬المركبات‭ ‬بأفضل‭ ‬الأسعار‭ ‬والامتيازات‭.‬

‎كما‭ ‬خصّص‭ ‬البنك‭ ‬جناحاً‭ ‬خاصاً‭ ‬داخل‭ ‬صالة‭ ‬عرض‭ ‬‮«‬فيرست‭ ‬موتورز‮»‬‭ ‬لتسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬وإتمام‭ ‬الإجراءات‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬بما‭ ‬يُعزز‭ ‬استفادة‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الحصري‭.‬

‎وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بتعاوننا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬فيرست‭ ‬موتورز‮»‬‭ ‬لتقديم‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬الميسّر،‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬لعملائنا‭ ‬اقتناء‭ ‬سيارة‭ ‬هيونداي‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬وسرعة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬استجابةً‭ ‬للطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬المركبات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المرونة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬ولذلك‭ ‬صمّمنا‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التمويلي‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الذي‭ ‬يزيل‭ ‬العقبات‭ ‬المالية،‭ ‬ويُسهّل‭ ‬عملية‭ ‬التملّك،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬التي‭ ‬تميّز‭ ‬برامجنا‭ ‬التمويلية‮»‬‭.‬

‎وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬المركبات‭ ‬بشروط‭ ‬ميسّرة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتطوير‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬العملاء،‭ ‬وتُسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

‎من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬نواف‭ ‬خالد‭ ‬الزياني،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بشراكتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬نتيح‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬ميسّر‭ ‬لسيارات‭ ‬هيونداي‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعاتهم،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬متكاملة‭ ‬تُعزز‭ ‬تجربة‭ ‬العميل،‭ ‬وتجعل‭ ‬رحلة‭ ‬امتلاك‭ ‬السيارة‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬وراحة‮»‬‭.‬

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