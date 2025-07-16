بنك البحرين والكويت يقدم تمويلا ميسرا خلال الصيف بالتعاون مع فيرست موتورز
أعلن بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، تقديم عروض تمويل مميزة خلال موسم الصيف، تتضمن مزايا حصرية متعددة لعملائه الراغبين في شراء سيارات هيونداي، وذلك بالشراكة مع شركة فيرست موتورز، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي وجينيسيس في مملكة البحرين.
ويقدّم البنك هذا التمويل لعملائه المواطنين والمقيمين بأسعار فائدة تنافسية، ومن دون دفعة مقدّمة، إلى جانب إجراءات سريعة ومبسّطة للحصول على الموافقة، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهّل عملية امتلاك المركبات بأفضل الأسعار والامتيازات.
كما خصّص البنك جناحاً خاصاً داخل صالة عرض «فيرست موتورز» لتسهيل الحصول على التمويل وإتمام الإجراءات بشكل فوري، بما يُعزز استفادة عملاء البنك من هذا العرض الحصري.
وبهذه المناسبة، قال أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «نفخر بتعاوننا مع «فيرست موتورز» لتقديم هذا التمويل الميسّر، الذي يتيح لعملائنا اقتناء سيارة هيونداي بكل سلاسة وسرعة. ويأتي هذا التعاون استجابةً للطلب المتزايد على حلول تمويل المركبات التي تجمع بين المرونة والكفاءة، ولذلك صمّمنا هذا التعاون التمويلي الاستثنائي الذي يزيل العقبات المالية، ويُسهّل عملية التملّك، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة التي تميّز برامجنا التمويلية».
وأضاف: «نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز تجربة عملائنا الكرام، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم في امتلاك المركبات بشروط ميسّرة، بما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير حلول تمويل تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، وتُسهم في تحسين جودة حياتهم في مختلف المجالات».
من جانبه، قال نواف خالد الزياني، العضو المنتدب لشركة فيرست موتورز: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع بنك البحرين والكويت، أحد أبرز البنوك في مجال التمويل في مملكة البحرين. ومن خلال هذا التعاون، نتيح لعملاء البنك فرصة الحصول على تمويل ميسّر لسيارات هيونداي يلبي تطلعاتهم، بما يعكس التزامنا المشترك بتقديم حلول متكاملة تُعزز تجربة العميل، وتجعل رحلة امتلاك السيارة أكثر سهولة وراحة».
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