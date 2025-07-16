  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مجلس إدارة بورصة البحرين يعقد اجتماعه الثالث لعام 2025

مجلس إدارة بورصة البحرين يعقد اجتماعه الثالث لعام 2025

2025-07-16 11:15:29
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٧ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعه‭ ‬الثالث‭ ‬للعام‭ ‬2025‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬برئاسة‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬اليوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المستقبلية‭ ‬والأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬فاطلع‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬مستوى‭ ‬الإنجاز‭ ‬للخطة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬والذي‭ ‬قدمه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الحالية‭ ‬للبورصة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقرير‭ ‬مستوى‭ ‬الإنجاز‭ ‬لمعايير‭ ‬قياس‭ ‬أداء‭ ‬البورصة‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

واطلع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للبورصة‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭: ‬دمج‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وتوسيع‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬السوق،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬المستقر‭ ‬وتحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الموظفين‭. ‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬التقارير‭ ‬والتوصيات‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ولجنة‭ ‬الترشيحات‭ ‬والمكافآت‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬واتخذ‭ ‬بشأنها‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭.‬

MENAFN16072025000055011008ID1109811603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث