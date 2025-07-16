مجلس إدارة بورصة البحرين يعقد اجتماعه الثالث لعام 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٧ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعه‭ ‬الثالث‭ ‬للعام‭ ‬2025‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬برئاسة‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬اليوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المستقبلية‭ ‬والأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬فاطلع‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬مستوى‭ ‬الإنجاز‭ ‬للخطة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬والذي‭ ‬قدمه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الحالية‭ ‬للبورصة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقرير‭ ‬مستوى‭ ‬الإنجاز‭ ‬لمعايير‭ ‬قياس‭ ‬أداء‭ ‬البورصة‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬2025‭.‬

واطلع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للبورصة‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭: ‬دمج‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬سوق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وتوسيع‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬السوق،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬المستقر‭ ‬وتحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الموظفين‭. ‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬التقارير‭ ‬والتوصيات‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ولجنة‭ ‬الترشيحات‭ ‬والمكافآت‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬واتخذ‭ ‬بشأنها‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭.‬