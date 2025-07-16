مجلس إدارة بورصة البحرين يعقد اجتماعه الثالث لعام 2025

مجلس إدارة بورصة البحرين يعقد اجتماعه الثالث لعام 2025
عقد مجلس إدارة بورصة البحرين اجتماعه الثالث للعام 2025 أمس الأربعاء الموافق 16 يوليو الجاري، برئاسة يوسف عبدالله اليوسف رئيس مجلس الإدارة.
اطلع المجلس على الخطط الرئيسية للمرحلة القادمة التي تتماشى مع الأهداف المستقبلية والأولويات الاستراتيجية لبورصة البحرين لهذا العام، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة سوق رأس المال في مملكة البحرين. كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فاطلع على تقرير مستوى الإنجاز للخطة التشغيلية، كما هي في يونيو 2025 والذي قدمه الرئيس التنفيذي الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة.
واطلع المجلس على المشاريع والمبادرات الحالية للبورصة إلى جانب تقرير مستوى الإنجاز لمعايير قياس أداء البورصة كما هي في 31 مايو 2025.
واطلع مجلس الإدارة على أبرز الخطط التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، وذلك تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية للبورصة والتي تشمل: دمج التحول الرقمي في منظومة سوق رأس المال، وتوسيع إمكانية الوصول إلى السوق، والحفاظ على الأداء المالي المستقر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتنمية مهارات الموظفين.
كما ناقش المجلس في اجتماعه التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
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