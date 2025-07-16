مركز البحرين العالمي للمعارض ينظم ثاني لقاء مفتوح لفريق العمل لعام 2025
نظم مركز البحرين العالمي للمعارض ثاني لقاء مفتوح لفريق العمل لعام 2025 تم فيه استعراض إنجازات الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري لكافة الأقسام والدوائر في المركز ومناقشة الخطط المستقبلية للفترة القادمة بهدف الارتقاء بأداء المركز وفق الخطط الموضوعة.
كما تم على هامش اللقاء المفتوح تكريم أفضل موظفين في الربع الثاني من عام 2025 ضمن برنامج مكافأة الموظفين المتميزين، وهما:
سارة العلوي – مساعد مناقصات.
محمد أمين الإسلام – مساعد طباخ.
أليستر سانتوش – فني نظام أول.
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