مركز البحرين العالمي للمعارض ينظم ثاني لقاء مفتوح لفريق العمل لعام 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٧ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

نظم‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬ثاني‭ ‬لقاء‭ ‬مفتوح‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬تم‭ ‬فيه‭ ‬استعراض‭ ‬إنجازات‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬والنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬لكافة‭ ‬الأقسام‭ ‬والدوائر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ومناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬للفترة‭ ‬القادمة‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬المركز‭ ‬وفق‭ ‬الخطط‭ ‬الموضوعة‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اللقاء‭ ‬المفتوح‭ ‬تكريم‭ ‬أفضل‭ ‬موظفين‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬مكافأة‭ ‬الموظفين‭ ‬المتميزين،‭ ‬وهما‭: ‬

سارة‭ ‬العلوي‭ ‬ – ‭ ‬مساعد‭ ‬مناقصات‭.‬

محمد‭ ‬أمين‭ ‬الإسلام‭ ‬ – ‭ ‬مساعد‭ ‬طباخ‭. ‬

‮ ‬أليستر‭ ‬سانتوش‭ ‬ – ‭ ‬فني‭ ‬نظام‭ ‬أول‭.‬