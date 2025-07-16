زين البحرين شركة الاتصالات الراعية لمدينة الشباب 2030
زين البحرين، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا في المملكة، الراعي الرسمي للاتصالات في مدينة الشباب 2030 للسنة الرابعة على التوالي، والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع صندوق العمل تمكين وتقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات من 13 يوليو حتى 21 أغسطس 2025.
كجزء من هذه الرعاية، ستوفر زين البحرين خدمة الواي فاي الموثوقة طوال فترة الفعالية، لضمان تجربة رقمية سلسة لجميع المشاركين والزوار خلال البرنامج.
وتعكس هذه الرعاية التزام زين البحرين المتواصل بتمكين الشباب، ودورها في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز من التعلم والإبداع والابتكار لديهم. ومن خلال مختلف البرامج والشراكات، تواصل زين البحرين الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، بما يسهم في إعدادهم للمستقبل ويعزز من دورهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030.
تعد مدينة الشباب 2030، التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع صندوق العمل تمكين، مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تنمية مهارات ومواهب الشباب البحريني من خلال تجارب عملية خلال فترة الإجازة الصيفية.
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