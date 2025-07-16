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زين البحرين شركة الاتصالات الراعية لمدينة الشباب 2030

زين البحرين شركة الاتصالات الراعية لمدينة الشباب 2030

2025-07-16 11:15:26
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٧ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

زين‭ ‬البحرين،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتصالات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الشباب‭ ‬2030‭ ‬للسنة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬وتقام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬يوليو‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬أغسطس‭ ‬2025‭.‬

كجزء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية،‭ ‬ستوفر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬خدمة‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬الموثوقة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الفعالية،‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬سلسة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬والزوار‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬المتواصل‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬التعلم‭ ‬والإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬لديهم‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬والشراكات،‭ ‬تواصل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬لدى‭ ‬الشباب،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إعدادهم‭ ‬للمستقبل‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.‬

تعد‭ ‬مدينة‭ ‬الشباب‭ ‬2030،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين،‭ ‬مبادرة‭ ‬وطنية‭ ‬رائدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬ومواهب‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجارب‭ ‬عملية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية‭.‬

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