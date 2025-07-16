خامنئي الحرب الإسرائيلية استهدفت الإطاحة بالنظام في إيران

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خامنئي الحرب الإسرائيلية استهدفت الإطاحة بالنظام في إيران
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ان هدف إسرائيل من حرب الـ 12 يوما التي هاجمت خلالها بلاده كان «إضعاف نظام الجمهورية الإسلامية وإثارة اضطرابات للإطاحة به».
وقال خامنئي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أمس إن «حسابات وخطة المعتدين تمثلتا في إضعاف النظام عبر استهداف شخصيات معينة ومراكز حساسة في إيران».
وأضاف ان هذه الخطوة هدفت إلى إثارة «الاضطرابات ودفع الناس للنزول إلى الشارع لإطاحة النظام».
على صعيد آخر، احتجزت إيران ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان بشبهة تهريب الوقود، على ما أفادت السلطة القضائية أمس.
ونقلت وكالة أنباء «ميزان أونلاين» عن رئيس السلطة القضائية في ولاية هرمزغان مجتبى قهرماني قوله أمس إن السلطات اعترضت السفينة «بعدما تبين أن الوثائق القانونية المرتبطة بحمولتها غير كاملة».
وأضاف أن السفينة الموقوفة كانت تحمل على ما يبدو «مليوني ليتر من الوقود المهرب».
وأوضح قهرماني أنه «أوقف 17 مشتبها فيهم بينهم قبطان ناقلة النفط الأجنبية وأفراد طاقمها».
وأتت عملية الاحتجاز هذه بعد أشهر على إعلان الحرس الثوري اعتراضه ناقلتي نفط ترفعان علم تنزانيا كانتا تحملان 15 مليون ليتر من الديزل في الخليج.
واقتيدت السفينتان بعد ذلك إلى مرفأ بوشهر. وكان على متنهما طاقم أجنبي مؤلف من 25 شخصا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية آنذاك.
قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ان هدف إسرائيل من حرب الـ 12 يوما التي هاجمت خلالها بلاده كان «إضعاف نظام الجمهورية الإسلامية وإثارة اضطرابات للإطاحة به».
وقال خامنئي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أمس إن «حسابات وخطة المعتدين تمثلتا في إضعاف النظام عبر استهداف شخصيات معينة ومراكز حساسة في إيران».
وأضاف ان هذه الخطوة هدفت إلى إثارة «الاضطرابات ودفع الناس للنزول إلى الشارع لإطاحة النظام».
على صعيد آخر، احتجزت إيران ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان بشبهة تهريب الوقود، على ما أفادت السلطة القضائية أمس.
ونقلت وكالة أنباء «ميزان أونلاين» عن رئيس السلطة القضائية في ولاية هرمزغان مجتبى قهرماني قوله أمس إن السلطات اعترضت السفينة «بعدما تبين أن الوثائق القانونية المرتبطة بحمولتها غير كاملة».
وأضاف أن السفينة الموقوفة كانت تحمل على ما يبدو «مليوني ليتر من الوقود المهرب».
وأوضح قهرماني أنه «أوقف 17 مشتبها فيهم بينهم قبطان ناقلة النفط الأجنبية وأفراد طاقمها».
وأتت عملية الاحتجاز هذه بعد أشهر على إعلان الحرس الثوري اعتراضه ناقلتي نفط ترفعان علم تنزانيا كانتا تحملان 15 مليون ليتر من الديزل في الخليج.
واقتيدت السفينتان بعد ذلك إلى مرفأ بوشهر. وكان على متنهما طاقم أجنبي مؤلف من 25 شخصا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية آنذاك.
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