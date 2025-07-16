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خامنئي الحرب الإسرائيلية استهدفت الإطاحة بالنظام في إيران

خامنئي الحرب الإسرائيلية استهدفت الإطاحة بالنظام في إيران

2025-07-16 11:13:51
(MENAFN- Al-Anbaa)

قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ان هدف إسرائيل من حرب الـ 12 يوما التي هاجمت خلالها بلاده كان «إضعاف نظام الجمهورية الإسلامية وإثارة اضطرابات للإطاحة به».
وقال خامنئي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أمس إن «حسابات وخطة المعتدين تمثلتا في إضعاف النظام عبر استهداف شخصيات معينة ومراكز حساسة في إيران».
وأضاف ان هذه الخطوة هدفت إلى إثارة «الاضطرابات ودفع الناس للنزول إلى الشارع لإطاحة النظام».
على صعيد آخر، احتجزت إيران ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان بشبهة تهريب الوقود، على ما أفادت السلطة القضائية أمس.
ونقلت وكالة أنباء «ميزان أونلاين» عن رئيس السلطة القضائية في ولاية هرمزغان مجتبى قهرماني قوله أمس إن السلطات اعترضت السفينة «بعدما تبين أن الوثائق القانونية المرتبطة بحمولتها غير كاملة».
وأضاف أن السفينة الموقوفة كانت تحمل على ما يبدو «مليوني ليتر من الوقود المهرب».
وأوضح قهرماني أنه «أوقف 17 مشتبها فيهم بينهم قبطان ناقلة النفط الأجنبية وأفراد طاقمها».
وأتت عملية الاحتجاز هذه بعد أشهر على إعلان الحرس الثوري اعتراضه ناقلتي نفط ترفعان علم تنزانيا كانتا تحملان 15 مليون ليتر من الديزل في الخليج.
واقتيدت السفينتان بعد ذلك إلى مرفأ بوشهر. وكان على متنهما طاقم أجنبي مؤلف من 25 شخصا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية آنذاك.

MENAFN16072025000130011022ID1109811592

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