ترامب شحن الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا بدأ بالفعل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتم شحن الأسلحة بالفعل إلى أوكرانيا، مشيرا إلى انه لم يتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ منحه مؤهلة لوقف الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين أنه لن يزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وان كييف يجب ألا تستهدف موسكو.وتابع «بوتين لم يلتزم بتعهده بأنه يريد السلام».وبالنسبة لإيران قال ترامب إن طهران تأمل إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها.وأوضح: «يريدون التحدث. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم»، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.على صعيد الداخل الأميركي، أعلنت وزارة الدفاع (الپنتاغون) سحب ما يقرب من نصف عناصر الحرس الوطني الذين تم نشرهم في لوس أنجيليس بولاية كاليفورنيا قبل أكثر من شهر للتصدي للاحتجاجات على إجراءات ترحيل المهاجرين غير القانونيين.وقال المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل في بيان إنه «بفضل تعزيز قواتنا، تتراجع الفوضى في لوس أنجيليس».وأضاف «نتيجة لذلك أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بسحب ألفي عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا من مهمتهم الفيدرالية للحماية».وسارعت رئيسة بلدية لوس أنجيليس كارين باس إلى الترحيب بسحب عناصر الحرس الوطني من مدينتها.وقالت باس في بيان إن قرار سحب الحرس الوطني صدر «لأن سكان لوس أنجيليس صمدوا. لقد نظمنا احتجاجات سلمية، وشاركنا في مسيرات، ورفعنا دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، وكل هذا أدى إلى انسحاب الحرس الوطني».وكان الرئيس دونالد ترامب أمر في مطلع يونيو الماضي بنشر وحدات من الحرس الوطني في كاليفورنيا لمدة 60 يوما.وبرر ترامب قراره برغبته في إعادة الأمن والنظام إلى لوس أنجيليس بعدما شهدت أعمال شغب على هامش الاحتجاجات على إجراءات ادارته لمكافحة الهجرة غير النظامية.كما أمر ترامب في حينه بنشر 700 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) لإسناد وحدات الحرس الوطني في مهمتها.ومنذ حوالى شهر تقريبا هدأ الوضع إلى حد بعيد في ثاني كبرى مدن البلاد، حيث رفع حظر التجول الليلي في 17 يونيو الماضي.في غضون ذلك، أعلنت إدارة الرئيس ترامب عن ترحيلها خمسة مهاجرين غير نظاميين يتحدرون من دول في آسيا والبحر الكاريبي إلى إسواتيني، وهي دولة صغيرة واقعة في جنوب قارة أفريقيا، مبررة خطوتها هذه بأن دولهم رفضت استقبالهم.وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في منشور على منصة «إكس» إنها «أجرت عملية ترحيل جوا إلى دولة ثالثة هي إسواتيني».وأوضحت الوزارة أن الرجال الخمسة الذي رحلتهم هم «أجانب مجرمون مقيمون بصورة غير شرعية» في الولايات المتحدة وقد رفضت دولهم استقبالهم.

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