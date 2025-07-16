هجمات المسيرات تتواصل في كردستان العراق استهداف 4 حقول نفطية جديدة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق، أن هجمات بأربع طائرات مسيرة مفخخة استهدفت حقولا نفطية بمحافظة دهوك في الإقليم، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح تحقيق في هذه الهجمات.وقال الجهاز في بيان أمس إن طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا حقل نفط تديره شركة «دي إن أو» النرويجية للنفط في منطقة فيش خابور التابعة لمحافظة دهوك.وأضاف البيان أن طائرة مسيرة ثالثة ضربت حقل نفط آخر تديره الشركة ذاتها في منطقة طاوكي بمحافظة دهوك.وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في بيان منفصل، أن طائرة مسيرة مفخخة رابعة ضربت حقل نفط تديره شركة «هاند أويل» الأميركية في منطقة بعدرة جنوب شرق دهوك.وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، أن الهجمات على الحقول النفطية الثلاث في منطقة فيش خابور بمحافظة دهوك، أسفرت عن أضرار مادية كبيرة دون وقوع خسائر بالأرواح.وذكرت الوزارة في بيان أمس، أنه على الرغم من أن الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية فإنها «ألحقت أضرارا مادية كبيرة بالبنية التحتية لهذه الحقول مما يشكل تهديدا مباشرا على استقرار قطاع الطاقة في الإقليم وسلامة العاملين فيه».واعتبرت أن هذه الأعمال «الإرهابية» تستهدف الإضرار بالبنية الاقتصادية لإقليم كردستان العراق و'يجاد مخاطر جدية على سلامة الكوادر المدنية العاملة في هذا القطاع الحيوي.من جهتها، أعلنت شركة «دي إن أو» في بيان أنها ستوقف إنتاج النفط مؤقتا في حقلي تاوكي وفيش خابور النفطيين، مضيفة أنه سيتم استئناف إنتاج النفط بعد الانتهاء من تقييم الأضرار.ويعتبر هذا سادس هجوم بالمسيرات على المنشآت النفطية في كردستان العراق، إذ تعرض أمس الأول حقل سرسنك بمحافظة دهوك شمالي العراق لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة دون وقوع خسائر بشرية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مشابه استهدف حقل خورملة النفطي بمحافظة أربيل.على صعيد آخر، افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس مطار الموصل الدولي بعد نحو 11 عاما على إغلاقه نتيجة سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة وتدمير المطار.ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن السوداني قوله إن «مطار الموصل سيتم تشغيله بشكل كلي بعد شهرين.. وسيكون همزة وصل بين الموصل وباقي مدن العراق والمنطقة».

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