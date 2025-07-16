رئيس الإمارات ونظيره التركي بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

رئيس الإمارات ونظيره التركي بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والإقليمية. جاء ذلك خلال المباحثات الرسمية التي عقدها الزعيمان خلال استقبال الرئيس التركي لنظيره الإماراتي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها إلى تركيا.
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن الجانبين ناقشا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، بالإضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وكان الرئيس أردوغان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حيث أقيمت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية، والتي تضمنت إطلاق المدفعية 21 قذيفة ترحيبا بسموه، فيما عزفت الجوقة الموسيقية النشيدين الوطنيين لتركيا والإمارات.
وأجرى الرئيسان التركي والإماراتي محادثات ثنائية، ثم ترأس الزعيمان الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، الذي أسس عام 2023. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس أردوغان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وتركيا، والتي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ومواصلة تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.وشملت الاتفاقيات والمذكرات: اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة، وعددا من مذكرات التفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين، والاستثمار في مجال الغذاء والزراعة، والتعاون الاستثماري بقطاع الصناعات الدوائية، والاستثمار في مجال السياحة والضيافة، والتعاون الاستثماري في القطاع الصناعي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث بالمناطق القطبية.
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