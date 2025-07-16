رئيس الإمارات ونظيره التركي بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والإقليمية. جاء ذلك خلال المباحثات الرسمية التي عقدها الزعيمان خلال استقبال الرئيس التركي لنظيره الإماراتي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها إلى تركيا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن الجانبين ناقشا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، بالإضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وكان الرئيس أردوغان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حيث أقيمت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية، والتي تضمنت إطلاق المدفعية 21 قذيفة ترحيبا بسموه، فيما عزفت الجوقة الموسيقية النشيدين الوطنيين لتركيا والإمارات.

وأجرى الرئيسان التركي والإماراتي محادثات ثنائية، ثم ترأس الزعيمان الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، الذي أسس عام 2023. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس أردوغان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وتركيا، والتي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ومواصلة تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات: اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة، وعددا من مذكرات التفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين، والاستثمار في مجال الغذاء والزراعة، والتعاون الاستثماري بقطاع الصناعات الدوائية، والاستثمار في مجال السياحة والضيافة، والتعاون الاستثماري في القطاع الصناعي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث بالمناطق القطبية.