الرئيس الأميركي استقبل ولي عهد البحرين في البيت الأبيض تربطنا علاقات ممتازة مع المنامة

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان حمد بن عيسىآل خليفة بالبيت الأبيض أمس، حيث ناقشا الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي.وقال ترامب إن الولايات المتحدة تربطها علاقات ممتازة مع البحرين «ونقدر الاستثمارات البحرينية الكبيرة في بلدنا»، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد البحريني إلى واشنطن فرصة مهمة لمناقشة تطوير التجارة وتوسيع الاستثمارات بين البلدين. من جهته، أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني أن واشنطن والمنامة وقعتا حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بقيمة 17 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين. وقال إن تلك الاتفاقيات تعكس عمق العلاقة الإستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة والبحرين وتسهم في تعزيز التعاون الثنائي بمجالات عدة. وشملت الاتفاقيات تعزيز التعاون في قطاعات حيوية، أبرزها: الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، مما يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.في سياق متصل، وقعت واشنطن والمنامة بالأحرف الأولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في حفل التوقيع مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني «إنه توقيع مهم. إنه الخطوة الأولى نحو تعاون نووي مدني أعمق، ويظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أي دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة».

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