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سفيرة المملكة المتحدة: بدء العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية للراغبين في العمل أو الدراسة في بريطانيا

سفيرة المملكة المتحدة: بدء العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية للراغبين في العمل أو الدراسة في بريطانيا

2025-07-16 11:13:45
(MENAFN- Al-Anbaa)


أعلنت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس عن بدء تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية لفئات مختارة من المسافرين الراغبين في العمل أو الدراسة في بريطانيا.
وقالت لويس في تصريح لـ «كونا» اليوم الأربعاء إن الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية يوفر العديد من المزايا للمتقدمين الناجحين من بينها إمكانية الوصول الفوري والآمن إلى حالة التأشيرة عبر الإنترنت واسترجاع جواز السفر في اليوم نفسه وعدم الحاجة إلى زيارات متكررة لمراكز تقديم الطلبات.
وأضافت أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها، مشيرة إلى أهمية إنشاء المتقدمين حساباتهم على الموقع الحكومي الرسمي المختص للاستفادة من هذه النقلة الرقمية المهمة.

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