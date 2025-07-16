سفيرة المملكة المتحدة: بدء العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية للراغبين في العمل أو الدراسة في بريطانيا

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سفيرة المملكة المتحدة: بدء العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية للراغبين في العمل أو الدراسة في بريطانيا
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس عن بدء تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية لفئات مختارة من المسافرين الراغبين في العمل أو الدراسة في بريطانيا.
وقالت لويس في تصريح لـ «كونا» اليوم الأربعاء إن الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية يوفر العديد من المزايا للمتقدمين الناجحين من بينها إمكانية الوصول الفوري والآمن إلى حالة التأشيرة عبر الإنترنت واسترجاع جواز السفر في اليوم نفسه وعدم الحاجة إلى زيارات متكررة لمراكز تقديم الطلبات.
وأضافت أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها، مشيرة إلى أهمية إنشاء المتقدمين حساباتهم على الموقع الحكومي الرسمي المختص للاستفادة من هذه النقلة الرقمية المهمة.
أعلنت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس عن بدء تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية لفئات مختارة من المسافرين الراغبين في العمل أو الدراسة في بريطانيا.
وقالت لويس في تصريح لـ «كونا» اليوم الأربعاء إن الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية يوفر العديد من المزايا للمتقدمين الناجحين من بينها إمكانية الوصول الفوري والآمن إلى حالة التأشيرة عبر الإنترنت واسترجاع جواز السفر في اليوم نفسه وعدم الحاجة إلى زيارات متكررة لمراكز تقديم الطلبات.
وأضافت أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها، مشيرة إلى أهمية إنشاء المتقدمين حساباتهم على الموقع الحكومي الرسمي المختص للاستفادة من هذه النقلة الرقمية المهمة.
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