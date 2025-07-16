محافظ الفروانية ناقش مع سفير العراق الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر في مكتبه بمحافظة الفروانية صباح أمس سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي.ورحب الشيخ عذبي الناصر بالسفير العراقي، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وخلال اللقاء تمت مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، تقدم السفير العراقي المنهل الصافي بالشكر الى الشيخ عذبي الناصر على الترحيب وحفاوة الاستقبال، متمنيا له التوفيق في عمله وللكويت المزيد من التطور والازدهار.

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