403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
محافظ الفروانية ناقش مع سفير العراق الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
(MENAFN- Al-Anbaa)
استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر في مكتبه بمحافظة الفروانية صباح أمس سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي.
ورحب الشيخ عذبي الناصر بالسفير العراقي، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وخلال اللقاء تمت مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، تقدم السفير العراقي المنهل الصافي بالشكر الى الشيخ عذبي الناصر على الترحيب وحفاوة الاستقبال، متمنيا له التوفيق في عمله وللكويت المزيد من التطور والازدهار.
استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر في مكتبه بمحافظة الفروانية صباح أمس سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي.
ورحب الشيخ عذبي الناصر بالسفير العراقي، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وخلال اللقاء تمت مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، تقدم السفير العراقي المنهل الصافي بالشكر الى الشيخ عذبي الناصر على الترحيب وحفاوة الاستقبال، متمنيا له التوفيق في عمله وللكويت المزيد من التطور والازدهار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ليبيا.. "النواب" و"الدولة" يدفعان باتجاه تشكيل حكومة
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية لشؤون التعليم المهني والتقني
مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام ودائرة الإفتاء العام
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-7-2025
74 مشتبهاً فى قضايا الفساد التى طالت أولمبياد 2026
دمشق تتهم مجموعات خارجة عن القانون بارتكاب مجازر في السويداء