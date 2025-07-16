نائب رئيس الأركان: تعزيز أواصر الأخوة الخليجية ووحدة الصف في مواجهة التحديات

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نائب رئيس الأركان: تعزيز أواصر الأخوة الخليجية ووحدة الصف في مواجهة التحديات
(MENAFN- Al-Anbaa)
عقد صباح أمس الاجتماع التشاوري الحادي عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقائد القيادة العسكرية الموحدة وعدد من كبار القادة والضباط.
وترأس الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد، حيث رحب بالحضور الكريم في بلدهم الكويت، متمنيا لهم طيب الإقامة، ناقلا لهم تحيات وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وتقديره العميق للجهود المبذولة في دعم وتعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك.
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لمسيرة التعاون والتكامل العسكري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويجسد حرص الجميع على تعزيز أواصر الأخوة ووحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات والظروف.
وناقش رؤساء الأركان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت سبل تعزيز التعاون الدفاعي، وتنسيق مفاهيم العمليات والتدريب، بما يعزز الأمن والاستقرار ويرفع مستوى الجاهزية القتالية والذي يترجم في الوقت ذاته الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو، حفظهم الله ورعاهم، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مناقشة سبـل تعزيز التعاون الدفـاعي وتنسيق مفاهيـم العمليـات والتدريب بما يعزز الأمن والاستقرار ويرفع مستوى الجاهزية القتالية
عقد صباح أمس الاجتماع التشاوري الحادي عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقائد القيادة العسكرية الموحدة وعدد من كبار القادة والضباط.
وترأس الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد، حيث رحب بالحضور الكريم في بلدهم الكويت، متمنيا لهم طيب الإقامة، ناقلا لهم تحيات وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وتقديره العميق للجهود المبذولة في دعم وتعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك.
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لمسيرة التعاون والتكامل العسكري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويجسد حرص الجميع على تعزيز أواصر الأخوة ووحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات والظروف.
وناقش رؤساء الأركان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت سبل تعزيز التعاون الدفاعي، وتنسيق مفاهيم العمليات والتدريب، بما يعزز الأمن والاستقرار ويرفع مستوى الجاهزية القتالية والذي يترجم في الوقت ذاته الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو، حفظهم الله ورعاهم، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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