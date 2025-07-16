نائب رئيس الأركان: تعزيز أواصر الأخوة الخليجية ووحدة الصف في مواجهة التحديات



مناقشة سبـل تعزيز التعاون الدفـاعي وتنسيق مفاهيـم العمليـات والتدريب بما يعزز الأمن والاستقرار ويرفع مستوى الجاهزية القتالية



عقد صباح أمس الاجتماع التشاوري الحادي عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقائد القيادة العسكرية الموحدة وعدد من كبار القادة والضباط.وترأس الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد، حيث رحب بالحضور الكريم في بلدهم الكويت، متمنيا لهم طيب الإقامة، ناقلا لهم تحيات وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وتقديره العميق للجهود المبذولة في دعم وتعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك.وأكد أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لمسيرة التعاون والتكامل العسكري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويجسد حرص الجميع على تعزيز أواصر الأخوة ووحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات والظروف.وناقش رؤساء الأركان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت سبل تعزيز التعاون الدفاعي، وتنسيق مفاهيم العمليات والتدريب، بما يعزز الأمن والاستقرار ويرفع مستوى الجاهزية القتالية والذي يترجم في الوقت ذاته الأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو، حفظهم الله ورعاهم، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.