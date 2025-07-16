رئيس الحرس الوطني بحث تعزيز العلاقات مع سفير التشيك

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رئيس الحرس الوطني بحث تعزيز العلاقات مع سفير التشيك
(MENAFN- Al-Anbaa)
بحث رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود أمس مع سفير جمهورية التشيك الصديقة لدى الكويت يوراي خميل سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وقال الحرس الوطني في بيان صحافي إن الشيخ مبارك الحمود استقبل في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني السفير التشيكي. وأكد الحرص على استمـــرار التنسيـــق والتعاون المشترك بين الجانبين.
بحث رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود أمس مع سفير جمهورية التشيك الصديقة لدى الكويت يوراي خميل سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وقال الحرس الوطني في بيان صحافي إن الشيخ مبارك الحمود استقبل في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني السفير التشيكي. وأكد الحرص على استمـــرار التنسيـــق والتعاون المشترك بين الجانبين.
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