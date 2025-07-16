رئيس الحرس الوطني بحث تعزيز العلاقات مع سفير التشيك

بحث رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود أمس مع سفير جمهورية التشيك الصديقة لدى الكويت يوراي خميل سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.وقال الحرس الوطني في بيان صحافي إن الشيخ مبارك الحمود استقبل في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني السفير التشيكي. وأكد الحرص على استمـــرار التنسيـــق والتعاون المشترك بين الجانبين.

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