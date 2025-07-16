المذكور: حصول "الإصلاح الاجتماعي" على "الآيزو" تتويج لمسيرة 60 عاماً من العطاء وخدمة المجتمع

تسلمت جمعية الإصلاح الاجتماعي شهادة «الآيزو 9001:2015» في مقرها بمنطقة الروضة، بحضور رئيس الجمعية د. خالد المذكور، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد العمر، ومستشار الجودة م. فادي أبو خضر، في إنجاز يعكس التزام الجمعية بمعايير الجودة العالمية وحرصها على تطوير أدائها المؤسسي لتحقيق رسالتها في إصلاح النفس والأسرة والمجتمع والأمة الإسلامية.وأكد د. خالد المذكور، رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، أن حصول الجمعية على شهادة «الآيزو» يمثل تتويجا لمسيرتها التي امتدت على مدار 60 عاما في خدمة المجتمع الكويتي والأمة الإسلامية، قائلا: نسعى دائما لأن تكون جمعية الإصلاح بجميع لجانها ناجحة وموفقة من خلال جهود الإخوة القائمين عليها من مجلس الإدارة وجميع القطاعات القائمة بدورها على إصلاح النفس والأسرة والمجتمع والأمة الإسلامية.وتابع أن هذه الشهادة تعد إنجازا كبيرا يمثل ثقلا نوعيا للجمعية، حيث إذا ذكرت جمعية الإصلاح في الكويت أو العالم ذكرت بكل خير بفضل جناحها الخيري المتمثل في نماء الخيرية، والإعلامي عبر مجلة «المجتمع»، وكذلك الشرعي والتربوي والرياضي.وأوضح أن حصول الجمعية على شهادة الجودة بفضل الله ثم بجهود العاملين النشطين سيكون بإذن الله انطلاقة جديدة نحو المزيد من التميز والريادة بما يبني هذا الوطن العزيز في ظل قيادة صاحب السمو وسمو ولي عهده، حفظهما الله ورعاهما.من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة محمد العمر: الحصول على هذه الشهادة جاء بعد مراحل تدقيقية متعددة أثبتت كفاءة الجمعية عموما في تطبيق أعلى معايير الجودة، وهو اعتراف بقدراتنا الكبيرة وكفاءتنا العالية في تنفيذ مهامنا ومشاريعنا الإنسانية.وتابع: نحن ملتزمون بدعم جهود الدولة لتحقيق الإستراتيجيات التنموية الوطنية عبر تطبيق أفضل الممارسات القياسية وزيادة رضا المستفيدين والمانحين والشركاء، مؤكدا أن هذه الشهادة تعد حافزا لنا لتقديم المزيد من العطاء والإنتاجية، خاصة أننا نخدم شريحة كبيرة من المجتمع من خلال عملنا التطوعي لخدمة الأفراد والأسر المحتاجة.بدوره، أوضح مستشار الجودة م.فادي أبوخضر أن عملية الحصول على شهادة «الآيزو» مرت بمراحل دقيقة من التدقيق على جميع الإجراءات التشغيلية والإدارية، مضيفا أن مفهوم الجودة هو استجابة طبيعية للمنافسة والتطور الهائل في المشاريع والخدمات، وتحقيقها هو نتاج عمل جماعي ينطلق من ثقافة العاملين بالمؤسسة وقناعتهم بأهمية الجودة.وأضاف: قامت لجنة التقييم بالاطلاع على إستراتيجيات الجمعية وخطتها السنوية والخمسية، واللوائح والمشاريع بدءا من مراحل التخطيط حتى التنفيذ والتوثيق، فضلا عن مراجعة بيانات المستفيدين ومحاضر العطاءات والقرارات، مبينا أن هذا الالتزام بمعايير الجودة وأمن المعلومات وخصوصية المتبرعين هو ما أهل الجمعية للحصول على شهادة «الآيزو 9001:2015»، ويعد دليلا على كفاءة نماء الخيرية والجمعية عموما في تقديم خدمات إنسانية بمعايير عالمية تزيد من ثقة المجتمع والمتبرعين والشركاء.

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