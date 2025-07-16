"التجارة": ضبط 1900 إطار مستعمل في أحد المخازن يعاد تصنيعها وبيعها كـ"جديدة"

عاطف رمضانأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط أحد المخازن يقوم بإعادة تصنيع الإطارات المستعملة وطرحها في الأسواق على أنها إطارات جديدة، وبلغت الكمية المضبوطة أكثر من 1900 إطار جرى تجديدها بطرق غير نظامية، دون مراعاة المعايير الفنية والسلامة المعتمدة، ما يشكل خطرا مباشرا على أرواح المواطنين والمقيمين ويعد غشا تجاريا صريحا يعاقب عليه القانون. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن فرق تفتيش طوارئ الوزارة تمكنت، بعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية، من مداهمة موقع التخزين الذي وجدت فيه كميات كبيرة من الإطارات المعاد تدويرها، والتي كانت تجهز لبيعها على المستهلكين في السوق المحلي. وأكدت الوزارة في بيانها أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية بحق المخالف، وأحالت القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من عقوبات رادعة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بحقوق المستهلك أو تعريض حياته للخطر.ولفتت المصادر إلى أن على المستهلكين التأكد من سلامة الإطارات وشراؤها من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي حالات مشابهة من الغش التجاري عبر قنوات الوزارة الرسمية.

MENAFN16072025000130011022ID1109811580