"التجارة": ضبط 1900 إطار مستعمل في أحد المخازن يعاد تصنيعها وبيعها كـ"جديدة"

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"التجارة": ضبط 1900 إطار مستعمل في أحد المخازن يعاد تصنيعها وبيعها كـ"جديدة"
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط أحد المخازن يقوم بإعادة تصنيع الإطارات المستعملة وطرحها في الأسواق على أنها إطارات جديدة، وبلغت الكمية المضبوطة أكثر من 1900 إطار جرى تجديدها بطرق غير نظامية، دون مراعاة المعايير الفنية والسلامة المعتمدة، ما يشكل خطرا مباشرا على أرواح المواطنين والمقيمين ويعد غشا تجاريا صريحا يعاقب عليه القانون. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن فرق تفتيش طوارئ الوزارة تمكنت، بعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية، من مداهمة موقع التخزين الذي وجدت فيه كميات كبيرة من الإطارات المعاد تدويرها، والتي كانت تجهز لبيعها على المستهلكين في السوق المحلي. وأكدت الوزارة في بيانها أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية بحق المخالف، وأحالت القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من عقوبات رادعة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بحقوق المستهلك أو تعريض حياته للخطر.
ولفتت المصادر إلى أن على المستهلكين التأكد من سلامة الإطارات وشراؤها من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي حالات مشابهة من الغش التجاري عبر قنوات الوزارة الرسمية.
عاطف رمضان
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط أحد المخازن يقوم بإعادة تصنيع الإطارات المستعملة وطرحها في الأسواق على أنها إطارات جديدة، وبلغت الكمية المضبوطة أكثر من 1900 إطار جرى تجديدها بطرق غير نظامية، دون مراعاة المعايير الفنية والسلامة المعتمدة، ما يشكل خطرا مباشرا على أرواح المواطنين والمقيمين ويعد غشا تجاريا صريحا يعاقب عليه القانون. وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن فرق تفتيش طوارئ الوزارة تمكنت، بعد تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية، من مداهمة موقع التخزين الذي وجدت فيه كميات كبيرة من الإطارات المعاد تدويرها، والتي كانت تجهز لبيعها على المستهلكين في السوق المحلي. وأكدت الوزارة في بيانها أنها اتخذت كل الإجراءات القانونية بحق المخالف، وأحالت القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من عقوبات رادعة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بحقوق المستهلك أو تعريض حياته للخطر.
ولفتت المصادر إلى أن على المستهلكين التأكد من سلامة الإطارات وشراؤها من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي حالات مشابهة من الغش التجاري عبر قنوات الوزارة الرسمية.
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