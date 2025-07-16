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"الأشغال" توقِف ضخ المياه المعالجة إلى مزارع العبدلي 10 أيام للصيانة

"الأشغال" توقِف ضخ المياه المعالجة إلى مزارع العبدلي 10 أيام للصيانة

2025-07-16 11:13:44
(MENAFN- Al-Anbaa)

عاطف رمضان
أعلنت وزارة الأشغال العامة عن إيقاف ضخ المياه المعالجة إلى مزارع منطقة العبدلي لمدة 10 أيام، ابتداء من السبت المقبل الموافق 19 الجاري، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتطوير المجدولة التي تنفذها الوزارة.
وعلمت «الأنباء» من مصادر ان قطع الخدمة يأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لشبكة المياه المعالجة، بهدف رفع كفاءتها وضمان استمرارية الخدمة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن أصحاب المزارع والمستفيدين عليهم اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة التوقف، وأن الفرق الفنية ستعمل على إنجاز الأعمال ضمن المدة المحددة وإعادة الضخ فور الانتهاء.

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