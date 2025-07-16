"الأشغال" توقِف ضخ المياه المعالجة إلى مزارع العبدلي 10 أيام للصيانة

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"الأشغال" توقِف ضخ المياه المعالجة إلى مزارع العبدلي 10 أيام للصيانة
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
أعلنت وزارة الأشغال العامة عن إيقاف ضخ المياه المعالجة إلى مزارع منطقة العبدلي لمدة 10 أيام، ابتداء من السبت المقبل الموافق 19 الجاري، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتطوير المجدولة التي تنفذها الوزارة.
وعلمت «الأنباء» من مصادر ان قطع الخدمة يأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لشبكة المياه المعالجة، بهدف رفع كفاءتها وضمان استمرارية الخدمة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن أصحاب المزارع والمستفيدين عليهم اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة التوقف، وأن الفرق الفنية ستعمل على إنجاز الأعمال ضمن المدة المحددة وإعادة الضخ فور الانتهاء.
عاطف رمضان
أعلنت وزارة الأشغال العامة عن إيقاف ضخ المياه المعالجة إلى مزارع منطقة العبدلي لمدة 10 أيام، ابتداء من السبت المقبل الموافق 19 الجاري، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتطوير المجدولة التي تنفذها الوزارة.
وعلمت «الأنباء» من مصادر ان قطع الخدمة يأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لشبكة المياه المعالجة، بهدف رفع كفاءتها وضمان استمرارية الخدمة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن أصحاب المزارع والمستفيدين عليهم اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة التوقف، وأن الفرق الفنية ستعمل على إنجاز الأعمال ضمن المدة المحددة وإعادة الضخ فور الانتهاء.
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