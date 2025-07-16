يالوس يُعلن نهاية مشواره مع "يد" القرين.. وبرقان يضمّ الفرج رسمياً

يعقوب العوضيأعلن مدير لعبة اليد بنادي القرين عبدالعزيز يالوس، عن نهاية مشواره مع الفريق، وذلك عبر حسابه في تطبيق التواصل الاجتماعي «إكس»، وتوجه بالثناء والشكر لنائب رئيس مجلس الأمة سابقا والرئيس الفخري لنادي القرين أحمد الشحومي على مواقفه الداعمة له أثناء مشواره في الجهاز الإداري لكرة اليد.برقان يضم الفرجمن جهة أخرى، تعاقدت إدارة نادي برقان مع لاعب الفريق الأول لكرة اليد في النصر ناصر الفرج رسميا للموسم المقبل، وذلك في ظل خطة سوق الانتقالات ليد برقان، والتي تم التعاقد من خلالها مع عدة لاعبين محليين. وجدد الفرج ثقته بلاعبيه المحترفين، كما ويبحث عن محترف ثالث لتدعيم صفوفه في البطولات المحلية ورابع للبطولات الدولية.وفي هذا السياق، أكد رئيس النادي أنور العتيبي أن برقان يطمح للمنافسة على المستويين الدولي والمحلي، ويستعد بتدعيمات قوية عبر اللاعبين المحليين والدوليين المحترفين، مشيدا بما قدمه الفريق الموسم الماضي والظفر بوصافة الترتيب العام في الدوري الممتاز للمرة الأولى تاريخيا.

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