403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
يالوس يُعلن نهاية مشواره مع "يد" القرين.. وبرقان يضمّ الفرج رسمياً
(MENAFN- Al-Anbaa)
يعقوب العوضي
أعلن مدير لعبة اليد بنادي القرين عبدالعزيز يالوس، عن نهاية مشواره مع الفريق، وذلك عبر حسابه في تطبيق التواصل الاجتماعي «إكس»، وتوجه بالثناء والشكر لنائب رئيس مجلس الأمة سابقا والرئيس الفخري لنادي القرين أحمد الشحومي على مواقفه الداعمة له أثناء مشواره في الجهاز الإداري لكرة اليد.
برقان يضم الفرج
من جهة أخرى، تعاقدت إدارة نادي برقان مع لاعب الفريق الأول لكرة اليد في النصر ناصر الفرج رسميا للموسم المقبل، وذلك في ظل خطة سوق الانتقالات ليد برقان، والتي تم التعاقد من خلالها مع عدة لاعبين محليين. وجدد الفرج ثقته بلاعبيه المحترفين، كما ويبحث عن محترف ثالث لتدعيم صفوفه في البطولات المحلية ورابع للبطولات الدولية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس النادي أنور العتيبي أن برقان يطمح للمنافسة على المستويين الدولي والمحلي، ويستعد بتدعيمات قوية عبر اللاعبين المحليين والدوليين المحترفين، مشيدا بما قدمه الفريق الموسم الماضي والظفر بوصافة الترتيب العام في الدوري الممتاز للمرة الأولى تاريخيا.
يعقوب العوضي
أعلن مدير لعبة اليد بنادي القرين عبدالعزيز يالوس، عن نهاية مشواره مع الفريق، وذلك عبر حسابه في تطبيق التواصل الاجتماعي «إكس»، وتوجه بالثناء والشكر لنائب رئيس مجلس الأمة سابقا والرئيس الفخري لنادي القرين أحمد الشحومي على مواقفه الداعمة له أثناء مشواره في الجهاز الإداري لكرة اليد.
برقان يضم الفرج
من جهة أخرى، تعاقدت إدارة نادي برقان مع لاعب الفريق الأول لكرة اليد في النصر ناصر الفرج رسميا للموسم المقبل، وذلك في ظل خطة سوق الانتقالات ليد برقان، والتي تم التعاقد من خلالها مع عدة لاعبين محليين. وجدد الفرج ثقته بلاعبيه المحترفين، كما ويبحث عن محترف ثالث لتدعيم صفوفه في البطولات المحلية ورابع للبطولات الدولية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس النادي أنور العتيبي أن برقان يطمح للمنافسة على المستويين الدولي والمحلي، ويستعد بتدعيمات قوية عبر اللاعبين المحليين والدوليين المحترفين، مشيدا بما قدمه الفريق الموسم الماضي والظفر بوصافة الترتيب العام في الدوري الممتاز للمرة الأولى تاريخيا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ليبيا.. "النواب" و"الدولة" يدفعان باتجاه تشكيل حكومة
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية لشؤون التعليم المهني والتقني
مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام ودائرة الإفتاء العام
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-7-2025
74 مشتبهاً فى قضايا الفساد التى طالت أولمبياد 2026
دمشق تتهم مجموعات خارجة عن القانون بارتكاب مجازر في السويداء