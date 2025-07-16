شراكة استراتيجية.. ورؤية اقتصادية

شراكة استراتيجية.. ورؤية اقتصادية
ويمثل التوقيع على اتفاقيات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، والتي تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار، نقطة تحول مضيئة ونوعية، في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، بما يعزز التكامل الاقتصادي، ويخلق فرص تنموية متطورة، تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
الزيارة الحالية، تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بصورة متجددة وعصرية، تواكب تطلعات البلدين والأهداف المنشودة، خاصة في المجال الاقتصادي باعتباره عصب النمو والازدهار للمجتمع.. فبعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة في عام 2004، واتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، في عام 2023، تأتي الزيارة الحالية لتتويج مرحلة جديدة من الاهتمام الثنائي على ترسيخ المصالح المشتركة.
الزيارة الحالية لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تشهد حضورا متميزا في الوفد البحريني، يتقدمهم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص، في رسالة بحرينية رفيعة المستوى بشأن الحرص البحريني في تعزيز الشراكة الاستراتيجية برؤية اقتصادية ومستقبلية ومستدامة.
حزمة المشاريع الاستثمارية التي أشار إليها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار تعكس الحرص البحريني على الاستثمار الأمثل في المجالات الحيوية، وتؤكد متانة المنظومة التشريعية وتطور البيئة الاقتصادية وانفتاحها، ودعوة مجتمع الأعمال الأمريكي للاستفادة من هذه الفرص النوعية وبناء شراكات مستدامة مع مملكة البحرين.
حلول تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية من شركة «سيسكو» الأمريكية.. إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كلم، في شمال الخليج العربي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والعراق، مع الشبكات العالمية.. إطلاق رحلات مباشرة من مملكة البحرين إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.. تعاون استراتيجي بين شركة ممتلكات البحرين القابضة وعدد من الشركات الأمريكية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم.. استثمار 10.7 مليارات دولار أمريكي من عدد من المؤسسات المالية ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية.
كل تلك الاتفاقيات الرامية إلى المشاريع النوعية، تؤكد أن مملكة البحرين تمثل بوابة محورية ومركز حيوي للشراكة الاستراتيجية وفق رؤية اقتصادية.. تعمل من أجل صالح مملكة البحرين ودول المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
الزيارة الحالية، تشكل نقطة تحول متطورة ومتجددة، في الدبلوماسية الاقتصادية البحرينية.. ونتائجها المثمرة ستعود بالخير للوطن والمواطن ومستقبله.
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