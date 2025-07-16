شراكة استراتيجية.. ورؤية اقتصادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويمثل‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬مضيئة‭ ‬ونوعية،‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ويخلق‭ ‬فرص‭ ‬تنموية‭ ‬متطورة،‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

الزيارة‭ ‬الحالية،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بصورة‭ ‬متجددة‭ ‬وعصرية،‭ ‬تواكب‭ ‬تطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬باعتباره‭ ‬عصب‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬للمجتمع‭.. ‬فبعد‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬واتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬تأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬الحالية‭ ‬لتتويج‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬الثنائي‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬

الزيارة‭ ‬الحالية‭ ‬لسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تشهد‭ ‬حضورا‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬ديوان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بحرينية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬بشأن‭ ‬الحرص‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬برؤية‭ ‬اقتصادية‭ ‬ومستقبلية‭ ‬ومستدامة‭.‬

حزمة‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬أشار‭ ‬إليها‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطيران‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والصناعة‭ ‬والاستثمار‭ ‬تعكس‭ ‬الحرص‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية،‭ ‬وتؤكد‭ ‬متانة‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬وتطور‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وانفتاحها،‭ ‬ودعوة‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬الأمريكي‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬وبناء‭ ‬شراكات‭ ‬مستدامة‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

حلول‭ ‬تقنية‭ ‬لشبكة‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سيسكو‮»‬‭ ‬الأمريكية‭.. ‬إنشاء‭ ‬كابل‭ ‬ألياف‭ ‬ضوئية‭ ‬بحري‭ ‬بطول‭ ‬800‭ ‬كلم،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬والعراق،‭ ‬مع‭ ‬الشبكات‭ ‬العالمية‭.. ‬إطلاق‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.. ‬تعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالألمنيوم‭.. ‬استثمار‭ ‬10‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

كل‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬النوعية،‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمثل‭ ‬بوابة‭ ‬محورية‭ ‬ومركز‭ ‬حيوي‭ ‬للشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬اقتصادية‭.. ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صالح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

الزيارة‭ ‬الحالية،‭ ‬تشكل‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬متطورة‭ ‬ومتجددة،‭ ‬في‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬البحرينية‭.. ‬ونتائجها‭ ‬المثمرة‭ ‬ستعود‭ ‬بالخير‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬ومستقبله‭.‬