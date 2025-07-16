  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"لا يوجد متسولون في كوبا".. وزيرة تثير الجدل والرئيس يعلق

"لا يوجد متسولون في كوبا".. وزيرة تثير الجدل والرئيس يعلق

2025-07-16 07:03:39
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬لوزيرة‭ ‬العمل‭ ‬والضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬كوبا،‭ ‬مارتا‭ ‬إلينا‭ ‬فيتو‭ ‬كابريرا،‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوبي،‭ ‬بعدما‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬متسولون‭ ‬في‭ ‬كوبا،‭ ‬بل‭ ‬أناس‭ ‬يتنكرون‭ ‬بهذه‭ ‬الهيئة‮»‬،‭ ‬ورأت‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ينظفون‭ ‬زجاج‭ ‬السيارات‭ ‬عند‭ ‬التقاطعات‭ ‬يعيشون‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬سهلة‮»‬‭. ‬وأدلت‭ ‬فيتو‭ ‬بهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وانتشرت‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مطالبات‭ ‬بإقالتها‭ ‬واندلاع‭ ‬موجة‭ ‬انتقادات‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬وتسببت‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬بزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الفقر‭ ‬والهشاشة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وظهور‭ ‬مشاهد‭ ‬غير‭ ‬مألوفة‭ ‬في‭ ‬الجزيرة،‭ ‬مثل‭ ‬أشخاص،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬يتسولون‭ ‬أو‭ ‬ينبشون‭ ‬في‭ ‬القمامة،‭ ‬أو‭ ‬يقومون‭ ‬بتنظيف‭ ‬زجاج‭ ‬السيارات‭ ‬عند‭ ‬إشارات‭ ‬المرور‭. ‬وقالت‭ ‬فيتو‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬البرلمانية‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬رأينا‭ ‬أشخاصا،‭ ‬يبدون‭ ‬كمتسولين،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬أيديهم،‭ ‬وتنظر‭ ‬إلى‭ ‬ملابسهم،‭ ‬تجد‭ ‬أنهم‭ ‬متنكرون‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬متسولين،‭ ‬إنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬متسولين‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬متسولون‭ ‬في‭ ‬كوبا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يقومون‭ ‬بتنظيف‭ ‬زجاج‭ ‬السيارات‭ ‬‮«‬يستخدمون‭ ‬المال‭ ‬لشراء‭ ‬الكحول‮»‬‭. ‬وهاجمت‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬يقومون‭ ‬بالبحث‭ ‬في‭ ‬القمامة،‭ ‬قائلة‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬يستعيدون‭ ‬مواد‭ ‬لإعادة‭ ‬بيعها‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬ضرائب‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬لم‭ ‬يذكرها‭ ‬بالاسم،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬فيتو‭ ‬ضمن‭ ‬اللجنة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬كتب‭ ‬الرئيس‭ ‬ميغيل‭ ‬دياز‭ ‬كانيل‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غياب‭ ‬الحساسية‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬قضايا‭ ‬الهشاشة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أمر‭ ‬يثير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭. ‬الثورة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬أحدا‭ ‬خلفها،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬شعارنا،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬النضالية‮»‬‭.‬

MENAFN16072025000055011008ID1109811008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث