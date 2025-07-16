"لا يوجد متسولون في كوبا".. وزيرة تثير الجدل والرئيس يعلق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفيما‭ ‬لم‭ ‬يذكرها‭ ‬بالاسم،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬فيتو‭ ‬ضمن‭ ‬اللجنة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬كتب‭ ‬الرئيس‭ ‬ميغيل‭ ‬دياز‭ ‬كانيل‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غياب‭ ‬الحساسية‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬قضايا‭ ‬الهشاشة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أمر‭ ‬يثير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭. ‬الثورة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬أحدا‭ ‬خلفها،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬شعارنا،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬النضالية‮»‬‭.‬