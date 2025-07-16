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متظاهر يرتدي شعار "إسرائيل خارج سباق فرنسا" يقتحم السباق

متظاهر يرتدي شعار "إسرائيل خارج سباق فرنسا" يقتحم السباق

2025-07-16 07:03:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اقتحم‭ ‬متظاهر‭ ‬يرتدي‭ ‬قميصا‭ ‬كتب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬خارج‭ ‬سباق‭ ‬فرنسا‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬المرحلة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬قرب‭ ‬النهاية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬ضابط‭ ‬أمن‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬

ودخل‭ ‬المتظاهر‭ ‬مسار‭ ‬السباق‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬نهاية‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬النرويجي‭ ‬يوناس‭ ‬أبراهامسن‭. ‬ويمثل‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬فريق‭ ‬إسرائيل‭-‬بيريمر‭ ‬تيك‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬ينافس‭ ‬فيه‭ ‬متسابقون‭ ‬إسرائيليون‭.‬

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