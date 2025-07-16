متظاهر يرتدي شعار "إسرائيل خارج سباق فرنسا" يقتحم السباق

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متظاهر يرتدي شعار "إسرائيل خارج سباق فرنسا" يقتحم السباق
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اقتحم متظاهر يرتدي قميصا كتب عليه «إسرائيل خارج سباق فرنسا للدراجات» المرحلة 11 من السباق قرب النهاية قبل أن يتمكن ضابط أمن من السيطرة عليه أمس الأربعاء.
ودخل المتظاهر مسار السباق قبل نحو 50 مترا من خط نهاية المرحلة التي فاز بها النرويجي يوناس أبراهامسن. ويمثل إسرائيل في السباق فريق إسرائيل-بيريمر تيك إسرائيل، ولكن لا ينافس فيه متسابقون إسرائيليون.
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