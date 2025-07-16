بعد 44 عاما من التوتر.. إيران تحذف اسم قاتل السادات من شوارعها

بعد 44 عاما من التوتر.. إيران تحذف اسم قاتل السادات من شوارعها
وغيرت طهران اسم الشارع الشهير إلى شارع «الشهيد حسن نصرالله»، تكريما للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي قتل في غارة إسرائيلية على بيروت في 27 سبتمبر الماضي.
وشهد الحفل، الذي أقيم بحضور مسؤولين من مجلس بلدية طهران ووزارة الخارجية الإيرانية، وضع لوحة تذكارية تحمل اسم نصرالله، في إشارة إلى رغبة طهران في طي صفحة من التوترات التاريخية مع مصر وتعزيز التقارب الدبلوماسي بين البلدين.
وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية بأن القرار جاء بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس بلدية طهران في جلسته العلنية رقم 334، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لتغيير اسم الشارع الذي ظل لأكثر من أربعة عقود رمزا للخلاف بين القاهرة وطهران، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تُعدّ جزءا من جهود إيران لإزالة العوائق أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر، التي انقطعت منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وفي وقت سابق رحب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي بالقرار في تصريحات لقناة «أون» المصرية، واصفا إياه بـ«خطوة جيدة» تزيل أحد المعيقات الرئيسية أمام تحسين العلاقات الثنائية، مؤكدا أن العلاقات المصرية-الإيرانية تشهد «تحركات إيجابية» على المستويين الثنائي والإقليمي، مع خطط لإطلاق آلية تشاور دون الوزارية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاقتصاد، والسياحة.
ومع ذلك أشار وزير الخارجية المصري إلى وجود «شواغل إقليمية»، مثل السياسات الإيرانية في المنطقة والضربات التي طالت قطر، مؤكدا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
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