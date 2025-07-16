بعد 44 عاما من التوتر.. إيران تحذف اسم قاتل السادات من شوارعها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وغيرت‭ ‬طهران‭ ‬اسم‭ ‬الشارع‭ ‬الشهير‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬‮«‬الشهيد‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‮»‬،‭ ‬تكريما‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬بلدية‭ ‬طهران‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وضع‭ ‬لوحة‭ ‬تذكارية‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬نصرالله،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬رغبة‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬التاريخية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وتعزيز‭ ‬التقارب‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬بلدية‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العلنية‭ ‬رقم‭ ‬334،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬لتغيير‭ ‬اسم‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬رمزا‭ ‬للخلاف‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وطهران،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تُعدّ‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬إيران‭ ‬لإزالة‭ ‬العوائق‭ ‬أمام‭ ‬استعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الكاملة‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬التي‭ ‬انقطعت‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإيرانية‭ ‬عام‭ ‬1979‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬بدر‭ ‬عبدالعاطي‭ ‬بالقرار‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬أون‮»‬‭ ‬المصرية،‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بـ«خطوة‭ ‬جيدة‮»‬‭ ‬تزيل‭ ‬أحد‭ ‬المعيقات‭ ‬الرئيسية‭ ‬أمام‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭-‬الإيرانية‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬تحركات‭ ‬إيجابية‮»‬‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الثنائي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬لإطلاق‭ ‬آلية‭ ‬تشاور‭ ‬دون‭ ‬الوزارية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة،‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬والسياحة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬شواغل‭ ‬إقليمية‮»‬،‭ ‬مثل‭ ‬السياسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والضربات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬قطر،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬الخليج‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭.‬