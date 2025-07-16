  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بعد 44 عاما من التوتر.. إيران تحذف اسم قاتل السادات من شوارعها

بعد 44 عاما من التوتر.. إيران تحذف اسم قاتل السادات من شوارعها

2025-07-16 07:03:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬خطوة‭ ‬رمزية‭ ‬حملت‭ ‬دلالات‭ ‬سياسية‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬رسمي‭ ‬تغيير‭ ‬اسم‭ ‬شارع‭ ‬‮«‬خالد‭ ‬الإسلامبولي‮»‬‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬باغتيال‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬الراحل‭ ‬أنور‭ ‬السادات‭ ‬عام‭ ‬1981‭.‬

وغيرت‭ ‬طهران‭ ‬اسم‭ ‬الشارع‭ ‬الشهير‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬‮«‬الشهيد‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‮»‬،‭ ‬تكريما‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬بلدية‭ ‬طهران‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وضع‭ ‬لوحة‭ ‬تذكارية‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬نصرالله،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬رغبة‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬طي‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬التاريخية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وتعزيز‭ ‬التقارب‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬بلدية‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العلنية‭ ‬رقم‭ ‬334،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬لتغيير‭ ‬اسم‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬رمزا‭ ‬للخلاف‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وطهران،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تُعدّ‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬إيران‭ ‬لإزالة‭ ‬العوائق‭ ‬أمام‭ ‬استعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الكاملة‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬التي‭ ‬انقطعت‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإيرانية‭ ‬عام‭ ‬1979‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬بدر‭ ‬عبدالعاطي‭ ‬بالقرار‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬أون‮»‬‭ ‬المصرية،‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بـ«خطوة‭ ‬جيدة‮»‬‭ ‬تزيل‭ ‬أحد‭ ‬المعيقات‭ ‬الرئيسية‭ ‬أمام‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭-‬الإيرانية‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬تحركات‭ ‬إيجابية‮»‬‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الثنائي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬لإطلاق‭ ‬آلية‭ ‬تشاور‭ ‬دون‭ ‬الوزارية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التجارة،‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬والسياحة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬شواغل‭ ‬إقليمية‮»‬،‭ ‬مثل‭ ‬السياسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والضربات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬قطر،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬الخليج‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭.‬

MENAFN16072025000055011008ID1109811006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث