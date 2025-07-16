مهرجان "صيف البحرين للألعاب" يستضيف الفنانة رشا رزق والشخصية العالمية "بليبي"

مهرجان "صيف البحرين للألعاب" يستضيف الفنانة رشا رزق والشخصية العالمية "بليبي"
وتُعد رشا رزق من الأصوات التي ارتبط بها وجدان محبّي الرسوم المتحركة، لا سيما من خلال شارات مسلسلات الأطفال الشهيرة على قناة «سبيستون»، وقد سبق لها أن أحيت عرضًا ناجحًا في النسخة الأولى من المهرجان العام الماضي، شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا.
كما أعلنت الهيئة عن استضافة الشخصية العالمية الشهيرة «بليبي» يومي 27 و28 يوليو الجاري، وذلك بعد النجاح اللافت لمشاركته في النسخة الأولى من المهرجان، حيث ستُتاح الفرصة للأطفال للقائه على مدى يومين والتصوير معه في أجواء تفاعلية حيوية، تجمع بين المرح والتعلم، وذلك لما يمثله «بليبي» من قيمة بارزة في مجال المحتوى الترفيهي التعليمي للأطفال على مستوى العالم.
ويتيح مهرجان «صيف البحرين للألعاب» لجميع حاملي التذاكر العامة الدخول إلى العرض الموسيقي، كما خُصصت تذاكر تتضمن خدمات إضافية للراغبين في تجربة أكثر تميزًا.
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