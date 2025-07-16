مهرجان "صيف البحرين للألعاب" يستضيف الفنانة رشا رزق والشخصية العالمية "بليبي"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتُعد‭ ‬رشا‭ ‬رزق‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬ارتبط‭ ‬بها‭ ‬وجدان‭ ‬محبّي‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شارات‭ ‬مسلسلات‭ ‬الأطفال‭ ‬الشهيرة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سبيستون‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬أحيت‭ ‬عرضًا‭ ‬ناجحًا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬شهد‭ ‬حضورًا‭ ‬جماهيريًا‭ ‬واسعًا‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬الشخصية‭ ‬العالمية‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬بليبي‮»‬‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬اللافت‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬حيث‭ ‬ستُتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للأطفال‭ ‬للقائه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬والتصوير‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تفاعلية‭ ‬حيوية،‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المرح‭ ‬والتعلم،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬‮«‬بليبي‮»‬‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحتوى‭ ‬الترفيهي‭ ‬التعليمي‭ ‬للأطفال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

ويتيح‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬للألعاب‮»‬‭ ‬لجميع‭ ‬حاملي‭ ‬التذاكر‭ ‬العامة‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬العرض‭ ‬الموسيقي،‭ ‬كما‭ ‬خُصصت‭ ‬تذاكر‭ ‬تتضمن‭ ‬خدمات‭ ‬إضافية‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬أكثر‭ ‬تميزًا‭.‬