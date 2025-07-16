  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مهرجان "صيف البحرين للألعاب" يستضيف الفنانة رشا رزق والشخصية العالمية "بليبي"

مهرجان "صيف البحرين للألعاب" يستضيف الفنانة رشا رزق والشخصية العالمية "بليبي"

2025-07-16 07:03:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬للألعاب‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬تُحيي‭ ‬الفنانة‭ ‬رشا‭ ‬رزق‭ ‬عرضين‭ ‬موسيقيين‭ ‬يومي‭ ‬21‭ ‬و22‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري‭.‬

وتُعد‭ ‬رشا‭ ‬رزق‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬ارتبط‭ ‬بها‭ ‬وجدان‭ ‬محبّي‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شارات‭ ‬مسلسلات‭ ‬الأطفال‭ ‬الشهيرة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سبيستون‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬أحيت‭ ‬عرضًا‭ ‬ناجحًا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬شهد‭ ‬حضورًا‭ ‬جماهيريًا‭ ‬واسعًا‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬الشخصية‭ ‬العالمية‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬بليبي‮»‬‭ ‬يومي‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬اللافت‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬حيث‭ ‬ستُتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للأطفال‭ ‬للقائه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬والتصوير‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تفاعلية‭ ‬حيوية،‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المرح‭ ‬والتعلم،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬‮«‬بليبي‮»‬‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحتوى‭ ‬الترفيهي‭ ‬التعليمي‭ ‬للأطفال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

ويتيح‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬للألعاب‮»‬‭ ‬لجميع‭ ‬حاملي‭ ‬التذاكر‭ ‬العامة‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬العرض‭ ‬الموسيقي،‭ ‬كما‭ ‬خُصصت‭ ‬تذاكر‭ ‬تتضمن‭ ‬خدمات‭ ‬إضافية‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬أكثر‭ ‬تميزًا‭.‬

MENAFN16072025000055011008ID1109811005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث