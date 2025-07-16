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بـحـريـنـي يـقـطـع أكثر من 4 آلاف كيلومتر مشيا من المكسيك إلى كندا

بـحـريـنـي يـقـطـع أكثر من 4 آلاف كيلومتر مشيا من المكسيك إلى كندا

2025-07-16 07:03:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭:‬

حاملا‭ ‬حقيبته‭ ‬على‭ ‬ظهره‭ ‬وعزيمته‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬حلمه،‭ ‬قرر‭ ‬المغامر‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬الانطلاق‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬برية‭ ‬تستمر‭ ‬أشهرا‭ ‬مشيا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬من‭ ‬المكسيك‭ ‬إلى‭ ‬كندا،‭ ‬حيث‭ ‬سيقطع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر‭ ‬على‭ ‬درب‭ ‬‮«‬باسيفيك‭ ‬كريست‮»‬‭. ‬

تستغرق‭ ‬الرحلة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أشهر‭ ‬مشيا‭ ‬لقطع‭ ‬4265‭ ‬كيلومترا،‭ ‬والمسافة‭ ‬نفسها‭ ‬هي‭ ‬المسافة‭ ‬الحدودية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭. ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬أنهى‭ ‬الرحالة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬يوما‭. ‬اتخذ‭ ‬المغامر‭ ‬الشاب‭ ‬قرار‭ ‬المشي‭ ‬منذ‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬ماضية،‭ ‬ولكنه‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذه‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭. ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬المغامرة‭ ‬مارس‭ ‬علي‭ ‬بعض‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬لأجل‭ ‬تسهيل‭ ‬مشقة‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭. ‬كان‭ ‬يركز‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬الجري‭ ‬لمسافات‭ ‬طويلة‭. ‬تتطلب‭ ‬الرحلة‭ ‬تخطيطًا‭ ‬دقيقًا،‭ ‬ولياقة‭ ‬بدنية‭ ‬عالية‭.‬

يقول‭ ‬المغامر‭ ‬الذي‭ ‬يمشي‭ ‬منفردا‭: ‬‮«‬الرحلة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬وتتضمن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬والتقلبات‭ ‬الجوية‭. ‬الهدف‭ ‬منها‭ ‬المغامرة‭ ‬واكتشاف‭ ‬الذات‮»‬‭. ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬تتميز‭ ‬بأنواعها‭ ‬من‭ ‬الحيوانات،‭ ‬وكل‭ ‬حيوان‭ ‬مفترس‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬معاملة‭ ‬خاصة‮»‬‭.‬

ويبين‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬المسير،‭ ‬أتعرف‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬والثقافات‭ ‬على‭ ‬الطريق‮»‬‭. ‬يتنقل‭ ‬علي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‭ ‬ويقضي‭ ‬ليله‭ ‬في‭ ‬البراري‭ ‬نائما‭ ‬في‭ ‬خيمته‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يتناول‭ ‬إحدى‭ ‬وجباته‭ ‬الثلاث‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭. ‬يتزود‭ ‬بالماء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقاط‭ ‬التوقف‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬أو‭ ‬الجداول‭ ‬والأنهار‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬يندر‭ ‬فيها‭ ‬المياه‭ ‬الطبيعية‭ ‬فيحاول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭. ‬أما‭ ‬طعامه‭ ‬فيجرب‭ ‬الأطعمة‭ ‬الجاهزة‭ ‬التي‭ ‬تطهى‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬على‭ ‬موقد‭ ‬متنقل،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬خسر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكيلوجرامات‭ ‬خلال‭ ‬المسير‭. ‬أثناء‭ ‬مشيه‭ ‬من‭ ‬المكسيك‭ ‬إلى‭ ‬كندا،‭ ‬يعبر‭ ‬الشاب‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬التضاريس،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬بصحراء‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬المكسيك‭ ‬ليعبر‭ ‬جبال‭ ‬‮«‬سييرا‭ ‬نيفادا‮»‬‭ ‬الشاهقة‭ ‬والمتجمدة‭. ‬وبعد‭ ‬خروجه‭ ‬منها،‭ ‬سيمشي‭ ‬بين‭ ‬غابات‭ ‬شمال‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بأشجار‭ ‬الصنوبر،‭ ‬وبين‭ ‬براكين‭ ‬‮«‬كاسكيد‮»‬‭ ‬بولاية‭ ‬أوريغون‭. ‬ويتمثل‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬رحلته‭ ‬في‭ ‬المرور‭ ‬بين‭ ‬الجبال‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬كندا‭.‬

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