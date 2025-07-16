كيمز هيلث تدعم الشباب من خلال برنامج Thrive Camp
استضافت مجموعة كيمز هيلث مؤخرًا برنامج ThriveCamp ، وهو برنامج حيوي على مدار نصف يوم لتعزيز الصحة ومهارات الحياة لأبناء الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا.
ركّز البرنامج، الذي أُقيم في قاعة كيمز هيلث، على بناء الثقة بالنفس، وتعليم مهارات إنقاذ الحياة، وتشجيع العادات الصحية.
من خلال جلسات تفاعلية حول سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ونمط الحياة الصحي، والنمو الشخصي. تفاعل المشاركون مباشرةً مع مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين واكتسبوا معلومات قيّمة ومهاراتهم جديدة.
تعكس هذه المبادرة التزام كيمز هيلث المستمر برعاية مجتمعات لتكون أكثر صحة وتمكين الجيل القادم.
في نهاية اليوم مع انتهاء البرنامج تسلم الشباب شهادات المشاركة وعبروا عن سعادتهم بالتجربة الهادفة من مجموعة كيمز هيلث.
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