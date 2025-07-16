كيمز هيلث تدعم الشباب من خلال برنامج Thrive Camp

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استضافت‭ ‬مجموعة‭ ‬كيمز‭ ‬هيلث‭ ‬مؤخرًا‭ ‬برنامج‭ ‬ ThriveCamp ،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬حيوي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬نصف‭ ‬يوم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬ومهارات‭ ‬الحياة‭ ‬لأبناء‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و20‭ ‬عامًا‭.‬

ركّز‭ ‬البرنامج،‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬كيمز‭ ‬هيلث،‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس،‭ ‬وتعليم‭ ‬مهارات‭ ‬إنقاذ‭ ‬الحياة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬العادات‭ ‬الصحية‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬تفاعلية‭ ‬حول‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬للحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬ونمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي،‭ ‬والنمو‭ ‬الشخصي‭. ‬تفاعل‭ ‬المشاركون‭ ‬مباشرةً‭ ‬مع‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المتخصصين‭ ‬واكتسبوا‭ ‬معلومات‭ ‬قيّمة‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬جديدة‭.‬

تعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزام‭ ‬كيمز‭ ‬هيلث‭ ‬المستمر‭ ‬برعاية‭ ‬مجتمعات‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬وتمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭.‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬البرنامج‭ ‬تسلم‭ ‬الشباب‭ ‬شهادات‭ ‬المشاركة‭ ‬وعبروا‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالتجربة‭ ‬الهادفة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬كيمز‭ ‬هيلث‭.‬