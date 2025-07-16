اجتماع استثنائي لإعلامية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالقاهرة

اجتماع استثنائي لإعلامية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالقاهرة
تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية 39 للاتحاد العربي للرياضة العسكرية التي عقدت بدولة قطر في شهر أبريل 2025 يعقد بمقر الاتحاد بالقاهرة الجديدة اجتماعا استثنائياً للجنة الإعلامية خلال الفترة 14 - 18 يوليو 2025 برئاسة العميد جو ماجد النعيمي (قطر)، وبحضور أعضاء اللجنة من دول: مصر والجزائر والكويت والأردن وليبيا، وذلك في إطار خطة التطوير والمتابعة التي يقوم بها الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.
حضر الافتتاح السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، والوزير المفوض طارق عبدالسلام مدير الإدارة العسكرية الأمين العام للاتحاد العربي للرياضة العسكرية والمستشار محمد لأمين الداه مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية.
رحب السفير خليل الذوادي بأعضاء اللجنة، متمنياً لهم التوفيق في أعمال هذا الاجتماع. ناقش أعضاء اللجنة الاعلامية موضوعات عدة، من أبرزها الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد الذي سيتم إطلاقه.
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