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اجتماع استثنائي لإعلامية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالقاهرة

اجتماع استثنائي لإعلامية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالقاهرة

2025-07-16 07:03:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬أخبار‭ ‬الخليج

تنفيذاً‭ ‬لقرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬39‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭ ‬يعقد‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالقاهرة‭ ‬الجديدة‭ ‬اجتماعا‭ ‬استثنائياً‭ ‬للجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬14‭ - ‬18‭ ‬يوليو‭ ‬2025‭ ‬برئاسة‭ ‬العميد‭ ‬جو‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭ (‬قطر‭)‬،‭ ‬وبحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬دول‭: ‬مصر‭ ‬والجزائر‭ ‬والكويت‭ ‬والأردن‭ ‬وليبيا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬التطوير‭ ‬والمتابعة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضة‭ ‬العسكرية‭.‬

حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والوزير‭ ‬المفوض‭ ‬طارق‭ ‬عبدالسلام‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضة‭ ‬العسكرية‭ ‬والمستشار‭ ‬محمد‭ ‬لأمين‭ ‬الداه‭ ‬مسؤول‭ ‬قسم‭ ‬الرياضة‭ ‬العسكرية‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

رحب‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬الذوادي‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭. ‬ناقش‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الاعلامية‭ ‬موضوعات‭ ‬عدة،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجديد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاقه‭.‬

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