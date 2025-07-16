رجال السلة يحسمون مواجهة الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬وليام‭ ‬جونز‭ ‬الدولية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬تايوان،‭ ‬محققًا‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬مواجهة‭ ‬مثيرة‭ ‬أمام‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬77-71‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬24-9‭) ‬لمنتخبنا،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬15-20‭) ‬للإمارات،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬17-25‭) ‬للإمارات،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬21-17‭) ‬لمنتخبنا‭.‬

وشهدت‭ ‬المواجهة‭ ‬تنافسًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬حتى‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬اللقاء،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط،‭ ‬مستفيدًا‭ ‬من‭ ‬دقة‭ ‬تصويباته‭ ‬الثلاثية‭ ‬التي‭ ‬أربكت‭ ‬دفاع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭.‬

ورغم‭ ‬الضغط‭ ‬الإماراتي‭ ‬المتواصل،‭ ‬حافظ‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬تركيزهم‭ ‬وتماسكهم‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الحاسمة،‭ ‬بقيادة‭ ‬الثنائي‭ ‬المتألق‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬31‭ ‬نقطة،‭ ‬والمحترف‭ ‬جاكار‭ ‬سامبسون‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬حيث‭ ‬أسهما‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬مجددًا،‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وبهذا‭ ‬الانتصار،‭ ‬استمر‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جاهزيته‭ ‬العالية‭ ‬وتطوره‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬البدني‭ ‬والتكتيكي،‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬يسعى‭ ‬خلاله‭ ‬لترك‭ ‬بصمة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وسيلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬