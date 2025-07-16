رجال السلة يحسمون مواجهة الإمارات

رجال السلة يحسمون مواجهة الإمارات
واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة عروضه القوية في بطولة وليام جونز الدولية المقامة في تايوان، محققًا فوزه الخامس على التوالي، بعد أن حسم مواجهة مثيرة أمام شقيقه المنتخب الإماراتي بنتيجة (77-71)، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (24-9) لمنتخبنا، والفترة الثانية (15-20) للإمارات، والفترة الثالثة (17-25) للإمارات، والفترة الرابعة (21-17) لمنتخبنا.
وشهدت المواجهة تنافسًا كبيرًا حتى اللحظات الأخيرة من زمن اللقاء، حيث تمكن المنتخب الإماراتي من العودة في النتيجة وتقليص الفارق إلى نقطتين فقط، مستفيدًا من دقة تصويباته الثلاثية التي أربكت دفاع منتخبنا في أكثر من مناسبة.
ورغم الضغط الإماراتي المتواصل، حافظ لاعبو منتخبنا على تركيزهم وتماسكهم في الدقائق الحاسمة، بقيادة الثنائي المتألق مصطفى حسين الذي أحرز 31 نقطة، والمحترف جاكار سامبسون 18 نقطة، حيث أسهما بشكل مباشر في توسيع الفارق مجددًا، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لمنتخبنا بفارق 6 نقاط.
وبهذا الانتصار، استمر منتخبنا في صدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، مؤكدًا جاهزيته العالية وتطوره اللافت على الصعيدين البدني والتكتيكي، في مشوار يسعى خلاله لترك بصمة قوية في البطولة العربية أواخر الشهر الجاري.
وسيلتقي منتخبنا صباح اليوم الخميس المنتخب القطري عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مملكة البحرين.
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