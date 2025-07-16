  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رجال السلة يحسمون مواجهة الإمارات

رجال السلة يحسمون مواجهة الإمارات

2025-07-16 07:03:34
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله

واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬وليام‭ ‬جونز‭ ‬الدولية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬تايوان،‭ ‬محققًا‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬مواجهة‭ ‬مثيرة‭ ‬أمام‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬77-71‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬24-9‭) ‬لمنتخبنا،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬15-20‭) ‬للإمارات،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬17-25‭) ‬للإمارات،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬21-17‭) ‬لمنتخبنا‭.‬

وشهدت‭ ‬المواجهة‭ ‬تنافسًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬حتى‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬اللقاء،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط،‭ ‬مستفيدًا‭ ‬من‭ ‬دقة‭ ‬تصويباته‭ ‬الثلاثية‭ ‬التي‭ ‬أربكت‭ ‬دفاع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭.‬

ورغم‭ ‬الضغط‭ ‬الإماراتي‭ ‬المتواصل،‭ ‬حافظ‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬تركيزهم‭ ‬وتماسكهم‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الحاسمة،‭ ‬بقيادة‭ ‬الثنائي‭ ‬المتألق‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬31‭ ‬نقطة،‭ ‬والمحترف‭ ‬جاكار‭ ‬سامبسون‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬حيث‭ ‬أسهما‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬مجددًا،‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وبهذا‭ ‬الانتصار،‭ ‬استمر‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جاهزيته‭ ‬العالية‭ ‬وتطوره‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬البدني‭ ‬والتكتيكي،‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬يسعى‭ ‬خلاله‭ ‬لترك‭ ‬بصمة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وسيلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN16072025000055011008ID1109811001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث