تدشين الشعار الرسمي للبطولة العربية لكرة السلة
ويأتي تدشين الشعار ضمن التحضيرات المتسارعة التي يشهدها الحدث المرتقب، حيث يعكس التصميم الهوية البصرية المتميزة للبطولة، ويجسد في رمزيته البعد الرياضي لمملكة البحرين والدور المحوري الذي تؤديه في استضافة التظاهرات الرياضية الكبرى.
ويتكون الشعار من كأس باللون الأحمر يتخلله علم مملكة البحرين، وقد وُضع في منتصفه الرقم (26) للدلالة على النسخة الحالية من البطولة. وفوق الكأس تبرز كرة سلة تحمل في داخلها رسومات لأبرز معالم البحرين العمرانية والثقافية، ما يضفي على الشعار طابعًا وطنيًا يبرز هوية البلد المستضيف.
ويُظهر استخدام اللونين الأحمر والأبيض الارتباط الوثيق بمملكة البحرين، فيما يرمز اللون الأخضر إلى الاتحاد العربي لكرة السلة، الجهة المشرفة على تنظيم البطولة.
ويتمتع الشعار ببساطة في التصميم وجاذبية في الألوان، فضلًا عن كونه يعكس القيمة الرمزية لهذه البطولة العريقة التي أكملت 50 عامًا وتجمع المنتخبات العربية في أجواء تنافسية مميزة.
وأكد الاتحاد البحريني لكرة السلة أن تدشين الشعار الرسمي يمهد لانطلاقة حملة إعلامية موسعة للبطولة، تهدف إلى إبراز مكانة البحرين كوجهة رياضية مرموقة، وتعزيز الحضور الجماهيري في صالة خليفة الرياضية التي ستحتضن مباريات البطولة.
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