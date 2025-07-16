تدشين الشعار الرسمي للبطولة العربية لكرة السلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬تدشين‭ ‬الشعار‭ ‬ضمن‭ ‬التحضيرات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬الحدث‭ ‬المرتقب،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬التصميم‭ ‬الهوية‭ ‬البصرية‭ ‬المتميزة‭ ‬للبطولة،‭ ‬ويجسد‭ ‬في‭ ‬رمزيته‭ ‬البعد‭ ‬الرياضي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تؤديه‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬التظاهرات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭.‬

ويتكون‭ ‬الشعار‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬يتخلله‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬وُضع‭ ‬في‭ ‬منتصفه‭ ‬الرقم‭ (‬26‭) ‬للدلالة‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭. ‬وفوق‭ ‬الكأس‭ ‬تبرز‭ ‬كرة‭ ‬سلة‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬داخلها‭ ‬رسومات‭ ‬لأبرز‭ ‬معالم‭ ‬البحرين‭ ‬العمرانية‭ ‬والثقافية،‭ ‬ما‭ ‬يضفي‭ ‬على‭ ‬الشعار‭ ‬طابعًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬يبرز‭ ‬هوية‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف‭. ‬

ويُظهر‭ ‬استخدام‭ ‬اللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬الارتباط‭ ‬الوثيق‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬يرمز‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬الجهة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭.‬

ويتمتع‭ ‬الشعار‭ ‬ببساطة‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬وجاذبية‭ ‬في‭ ‬الألوان،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬يعكس‭ ‬القيمة‭ ‬الرمزية‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬أكملت‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬وتجمع‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬مميزة‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬الشعار‭ ‬الرسمي‭ ‬يمهد‭ ‬لانطلاقة‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬موسعة‭ ‬للبطولة،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬مرموقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭.‬