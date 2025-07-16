محمد الشرقي يشهد محاضرة التميز الرياضي .. كيف تصنع الإرادة طريقاً إلى الذهب؟

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الرياضة في بناء المجتمعات ودعم تطوّرها وبنائها، وأهمية استعراض قصص النجاح والإلهام التي تساهم في تحقيق التميّز الرياضي والوصول إلى منصّات التتويج العالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في قصر الرميلة بالفجيرة، محاضرة في "مجلس محمد بن حمد الشرقي"، بعنوان "التميز الرياضي .. كيف تصنع الإرادة طريقاً إلى الذهب؟"، تحدّث فيها العدّاء واللاعب الأولمبي المغربي هشام الكروج، والربّاع اللاعب الأولمبي السوري معن أسعد، اللذان استعرضا تجاربهما في ميادين الرياضة وقصص نجاحهما ومشاركاتهما في البطولات الأولمبية.

ونوّه سموه، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع الرياضة في الإمارة، والاستثمار في الطاقات الرياضية، عبر تعزيز ثقافة الإنجاز والاحتفاء بها، إسهاما في بناء جيل طموح وقادر على تمثيل دولة الإمارات في المحافلِ الدولية الرياضية الإقليمية والدولية.

وتناولت المحاضرة عددا من المحاور الرئيسية، شملت استعراض مسيرة الأبطال نحو التميز، وأهمية التحلّي بالإرادة في تجاوز التحديات النفسية والبدنية، إلى جانب مناقشة دور البيئة الداعمة في تطوير الأداء الرياضي، واستعراض آفاق مستقبل الرياضة في ظل التنافس العالمي، وأهمية صعود النماذج الإماراتية والعربية إلى المنصات الدولية بهدف إلهام الأجيال القادمة.

وقال سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، إن تنظيم هذه الجلسة يؤكد حرص المجلس على طرح المواضيع التي تسهم في تقدير الإنجاز والاحتفاء بصانعيه، وتسليط الضوء على قصص النجاح الرياضي التي تُعبّر عن روح الإرادة وقوة العزيمة والقيم الإنسانية المشتركة.

حضر الجلسة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وعدد من المسؤولين والرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي.