ضبط المحكوم عليه وإيداعه للمدعي العام ودخول منزله إذا تطلب الأمر بهذه الحالة

ضبط المحكوم عليه وإيداعه للمدعي العام ودخول منزله إذا تطلب الأمر بهذه الحالة
وتضمنت التعليمات، الإجراءات الواجب اتخاذها في حال قام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالإخلال فيها.
وحددت التعليمات الحالات التي يتم من خلالها ضبط المحكوم عليه وإيداعه للمدعي العام أو قاضي تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على إذن من المدعي العام إذا تطلب الأمر دخول منزل المحكوم عليه.
وتاليا التعليمات:
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