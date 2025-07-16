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ضبط المحكوم عليه وإيداعه للمدعي العام ودخول منزله إذا تطلب الأمر بهذه الحالة

ضبط المحكوم عليه وإيداعه للمدعي العام ودخول منزله إذا تطلب الأمر بهذه الحالة

2025-07-16 03:11:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير، اليوم الأربعاء، تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025.

وتضمنت التعليمات، الإجراءات الواجب اتخاذها في حال قام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالإخلال فيها.

وحددت التعليمات الحالات التي يتم من خلالها ضبط المحكوم عليه وإيداعه للمدعي العام أو قاضي تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على إذن من المدعي العام إذا تطلب الأمر دخول منزل المحكوم عليه.

وتاليا التعليمات:
















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