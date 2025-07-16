إصدار نظام جديد ينظّم مهنة المعالجة التنفسية في الأردن

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إصدار نظام جديد ينظّم مهنة المعالجة التنفسية في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية اليوم نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم (44) لسنة 2025، بهدف تنظيم العمل في هذا التخصص الطبي الدقيق، وتعزيز كفاءة تقديم الرعاية الصحية المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي والقلبي واضطرابات النوم في المملكة.
وبحسب نص النظام، يحدد الإطار القانوني لتعريف مهنة المعالجة التنفسية باعتبارها تخصصًا يُعنى بتشخيص وعلاج أمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم، وما يرتبط بها من تقييم، ورعاية، وتأهيل، ووقاية.
وتالياً التفاصيل :
وبحسب نص النظام، يحدد الإطار القانوني لتعريف مهنة المعالجة التنفسية باعتبارها تخصصًا يُعنى بتشخيص وعلاج أمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم، وما يرتبط بها من تقييم، ورعاية، وتأهيل، ووقاية.
وتالياً التفاصيل :
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