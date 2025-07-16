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إصدار نظام جديد ينظّم مهنة المعالجة التنفسية في الأردن

إصدار نظام جديد ينظّم مهنة المعالجة التنفسية في الأردن

2025-07-16 03:11:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية اليوم نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم (44) لسنة 2025، بهدف تنظيم العمل في هذا التخصص الطبي الدقيق، وتعزيز كفاءة تقديم الرعاية الصحية المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي والقلبي واضطرابات النوم في المملكة.
وبحسب نص النظام، يحدد الإطار القانوني لتعريف مهنة المعالجة التنفسية باعتبارها تخصصًا يُعنى بتشخيص وعلاج أمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم، وما يرتبط بها من تقييم، ورعاية، وتأهيل، ووقاية.
وتالياً التفاصيل :




















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