إعلان الفائزين في برنامج الشباب الآن

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إعلان الفائزين في برنامج الشباب الآن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، رعى أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الأربعاء تصفيات المراحل النهائية وإعلان الفائزين في برنامج "الشباب الآن" _ الأردن.
وأكد الدكتور العجارمة في كلمته، خلال الحفل الختامي للبرنامج الذي نفذته شركة جسور في عدد من مدارس المملكة، وبدعم من شركة البوتاس العربية، أهمية تكاتف الجهود لتحقيق رسالة التربية والتعليم.
وأشاد خلال الحفل الذي أقيم في قاعة مركز الحسين الثقافي، بجهود المعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس المشاركة والطلبة، ودورهم الكبير في إنجاح هذا البرنامج الذي يسهم في تمكين الطلبة من عمليات البحث والوصول إلى المعلومات بطرق علمية موثوقة والتفكير الإبداعي، وتنمية مهارات الشباب وتعزيز انتمائهم المجتمعي.
وأعرب عن شكره لشركة جسور، وشركة البوتاس العربية، والقائمين على البرنامج لجهودهم الكبيرة في إنجاحه وتحقيق أهدافه.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب: "نحتفي اليوم بجيل من شباب هذا الوطن ممن أبدعوا حتى بلغوا هذه المرحلة من برنامج الشباب الآن"، مؤكدًا أن ما تحقق ثمرة جهد كبير وإيمان راسخ بأن الإنسان هو البداية والغاية.
بدوره، أعرب الرئيس المؤسس لشركة جسور المهندس فادي رياشي عن حبه وحب الشعب اللبناني الشقيق للأردن وقيادته الهاشمية، مبينًا أن البرنامج يسعى إلى تزويد الطلبة المشاركين بالعديد من المعارف والمهارات، والسير بخطى واضحة للمستقبل، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم، وشركة البوتاس العربية ودورهما الكبير في إنجاح فعالياته.
من جانبه، بين الطالب ياسين الطراونة في كلمة ألقاها نيابة عن زملائه الطلبة المشاركين في البرنامج، أن الطلبة تحصلوا على العديد من المهارات الحياتية، حيث تضمن البرنامج ورشات عمل للطلبة، والعمل على المشاريع، إضافة إلى الزيارات الميدانية.
وأعلن الدكتور العجارمة في ختام التصفيات النهائية، أسماء المدارس الفائزة بالمراكز الأولى، حيث فازت مدرسة وادي موسى الثانوية للبنات بالمركز الأول، ومدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/ الطفيلة المركز الثاني، فيما فازت مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات/ وادي موسى المركز الثالث.
واستهدف برنامج "الشباب الآن" الطلبة ضمن المرحلة العمرية (12-18) عامًا للعام الدراسي 2024-2025، حيث جرى اختيار 11 مدرسة في إقليم الجنوب واختيار 300 طالب وطالبة للاشتراك بالبرنامج.
وكان البرنامج، بدأ بعمل ورشات للطلبة والمعلمين، ثم بدأ الطلبة بالعمل على مشاريعهم بدراسة الأماكن التراثية من الناحية الاقتصادية والتاريخية، وزيارات ميدانية إلى المواقع المختارة بمرافقة فريق خبراء الآثار من شركة جسور، ثم عرض المشاريع أمام خبراء الآثار ومراجعتها في مركز تدريب نقابة المهندسين الأردنيين، وتم تصميم الموقع الإلكتروني بالنسخة الأردنية ( )
وأكد الدكتور العجارمة في كلمته، خلال الحفل الختامي للبرنامج الذي نفذته شركة جسور في عدد من مدارس المملكة، وبدعم من شركة البوتاس العربية، أهمية تكاتف الجهود لتحقيق رسالة التربية والتعليم.
وأشاد خلال الحفل الذي أقيم في قاعة مركز الحسين الثقافي، بجهود المعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس المشاركة والطلبة، ودورهم الكبير في إنجاح هذا البرنامج الذي يسهم في تمكين الطلبة من عمليات البحث والوصول إلى المعلومات بطرق علمية موثوقة والتفكير الإبداعي، وتنمية مهارات الشباب وتعزيز انتمائهم المجتمعي.
وأعرب عن شكره لشركة جسور، وشركة البوتاس العربية، والقائمين على البرنامج لجهودهم الكبيرة في إنجاحه وتحقيق أهدافه.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب: "نحتفي اليوم بجيل من شباب هذا الوطن ممن أبدعوا حتى بلغوا هذه المرحلة من برنامج الشباب الآن"، مؤكدًا أن ما تحقق ثمرة جهد كبير وإيمان راسخ بأن الإنسان هو البداية والغاية.
بدوره، أعرب الرئيس المؤسس لشركة جسور المهندس فادي رياشي عن حبه وحب الشعب اللبناني الشقيق للأردن وقيادته الهاشمية، مبينًا أن البرنامج يسعى إلى تزويد الطلبة المشاركين بالعديد من المعارف والمهارات، والسير بخطى واضحة للمستقبل، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم، وشركة البوتاس العربية ودورهما الكبير في إنجاح فعالياته.
من جانبه، بين الطالب ياسين الطراونة في كلمة ألقاها نيابة عن زملائه الطلبة المشاركين في البرنامج، أن الطلبة تحصلوا على العديد من المهارات الحياتية، حيث تضمن البرنامج ورشات عمل للطلبة، والعمل على المشاريع، إضافة إلى الزيارات الميدانية.
وأعلن الدكتور العجارمة في ختام التصفيات النهائية، أسماء المدارس الفائزة بالمراكز الأولى، حيث فازت مدرسة وادي موسى الثانوية للبنات بالمركز الأول، ومدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/ الطفيلة المركز الثاني، فيما فازت مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات/ وادي موسى المركز الثالث.
واستهدف برنامج "الشباب الآن" الطلبة ضمن المرحلة العمرية (12-18) عامًا للعام الدراسي 2024-2025، حيث جرى اختيار 11 مدرسة في إقليم الجنوب واختيار 300 طالب وطالبة للاشتراك بالبرنامج.
وكان البرنامج، بدأ بعمل ورشات للطلبة والمعلمين، ثم بدأ الطلبة بالعمل على مشاريعهم بدراسة الأماكن التراثية من الناحية الاقتصادية والتاريخية، وزيارات ميدانية إلى المواقع المختارة بمرافقة فريق خبراء الآثار من شركة جسور، ثم عرض المشاريع أمام خبراء الآثار ومراجعتها في مركز تدريب نقابة المهندسين الأردنيين، وتم تصميم الموقع الإلكتروني بالنسخة الأردنية ( )
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