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إعلان الفائزين في برنامج الشباب الآن

إعلان الفائزين في برنامج الشباب الآن

2025-07-16 03:11:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، رعى أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الأربعاء تصفيات المراحل النهائية وإعلان الفائزين في برنامج "الشباب الآن" _ الأردن.
وأكد الدكتور العجارمة في كلمته، خلال الحفل الختامي للبرنامج الذي نفذته شركة جسور في عدد من مدارس المملكة، وبدعم من شركة البوتاس العربية، أهمية تكاتف الجهود لتحقيق رسالة التربية والتعليم.
وأشاد خلال الحفل الذي أقيم في قاعة مركز الحسين الثقافي، بجهود المعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس المشاركة والطلبة، ودورهم الكبير في إنجاح هذا البرنامج الذي يسهم في تمكين الطلبة من عمليات البحث والوصول إلى المعلومات بطرق علمية موثوقة والتفكير الإبداعي، وتنمية مهارات الشباب وتعزيز انتمائهم المجتمعي.
وأعرب عن شكره لشركة جسور، وشركة البوتاس العربية، والقائمين على البرنامج لجهودهم الكبيرة في إنجاحه وتحقيق أهدافه.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب: "نحتفي اليوم بجيل من شباب هذا الوطن ممن أبدعوا حتى بلغوا هذه المرحلة من برنامج الشباب الآن"، مؤكدًا أن ما تحقق ثمرة جهد كبير وإيمان راسخ بأن الإنسان هو البداية والغاية.
بدوره، أعرب الرئيس المؤسس لشركة جسور المهندس فادي رياشي عن حبه وحب الشعب اللبناني الشقيق للأردن وقيادته الهاشمية، مبينًا أن البرنامج يسعى إلى تزويد الطلبة المشاركين بالعديد من المعارف والمهارات، والسير بخطى واضحة للمستقبل، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم، وشركة البوتاس العربية ودورهما الكبير في إنجاح فعالياته.
من جانبه، بين الطالب ياسين الطراونة في كلمة ألقاها نيابة عن زملائه الطلبة المشاركين في البرنامج، أن الطلبة تحصلوا على العديد من المهارات الحياتية، حيث تضمن البرنامج ورشات عمل للطلبة، والعمل على المشاريع، إضافة إلى الزيارات الميدانية.
وأعلن الدكتور العجارمة في ختام التصفيات النهائية، أسماء المدارس الفائزة بالمراكز الأولى، حيث فازت مدرسة وادي موسى الثانوية للبنات بالمركز الأول، ومدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/ الطفيلة المركز الثاني، فيما فازت مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات/ وادي موسى المركز الثالث.
واستهدف برنامج "الشباب الآن" الطلبة ضمن المرحلة العمرية (12-18) عامًا للعام الدراسي 2024-2025، حيث جرى اختيار 11 مدرسة في إقليم الجنوب واختيار 300 طالب وطالبة للاشتراك بالبرنامج.
وكان البرنامج، بدأ بعمل ورشات للطلبة والمعلمين، ثم بدأ الطلبة بالعمل على مشاريعهم بدراسة الأماكن التراثية من الناحية الاقتصادية والتاريخية، وزيارات ميدانية إلى المواقع المختارة بمرافقة فريق خبراء الآثار من شركة جسور، ثم عرض المشاريع أمام خبراء الآثار ومراجعتها في مركز تدريب نقابة المهندسين الأردنيين، وتم تصميم الموقع الإلكتروني بالنسخة الأردنية ( )

MENAFN16072025000208011052ID1109810521

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