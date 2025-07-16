فرقة جدل تعود لجمهورها في مهرجان جرش 2025
الفرقة التي شكّلت علامة فارقة في مشهد الروك العربي، تستعد لإشعال الحماس من جديد بأغانيها التي كبر معها جيل كامل.
بصوتهم المميز وحضورهم الذي لا يُنسى، تقدم "جدل" مزيجًا فنيًا يجمع بين الروك الغربي والهوية العربية، في عرض يُتوقع أن يكون من أبرز لحظات المهرجان.
جمهور جرش على موعد مع طاقة موسيقية لا تُقاوم، وحنين لأغانٍ ما زالت تعيش في الذاكرة.
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