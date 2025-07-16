فرقة جدل تعود لجمهورها في مهرجان جرش 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ليلة طال انتظارها، تعود فرقة "جدل" إلى خشبة المسرح الشمالي ضمن فعاليات مهرجان جرش 2025، لتُحيي أمسية استثنائية يوم 24 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الفرقة التي شكّلت علامة فارقة في مشهد الروك العربي، تستعد لإشعال الحماس من جديد بأغانيها التي كبر معها جيل كامل.



بصوتهم المميز وحضورهم الذي لا يُنسى، تقدم "جدل" مزيجًا فنيًا يجمع بين الروك الغربي والهوية العربية، في عرض يُتوقع أن يكون من أبرز لحظات المهرجان.

جمهور جرش على موعد مع طاقة موسيقية لا تُقاوم، وحنين لأغانٍ ما زالت تعيش في الذاكرة.