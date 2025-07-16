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جوزيف عطية يُشعل ليالي جرش .. صوت بيروت يصدح في سماء الأردن

جوزيف عطية يُشعل ليالي جرش .. صوت بيروت يصدح في سماء الأردن

2025-07-16 03:11:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ليلة استثنائية من ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون، يطل النجم اللبناني جوزيف عطية على خشبة المسرح الجنوبي، ليُلهب الأجواء بصوته الدافئ وإحساسه العالي، في حفل يُنتظر أن يجمع بين الطرب والموسيقى النابضة ومشاعر الحب والفرح.
الساعة التاسعة مساءً من ليلة الأربعاء 30/07/2025 ، سيكون جمهور جرش على موعد مع رحلة فنية من أغاني عطية التي أحبها الجمهور وتربّع بها على قلوب محبيه في الوطن العربي. من "لا تروحي" إلى "حب ومكتر"، ومن "لو غمرني حدا" إلى "ألف مرّة"، يغني جوزيف للحب والشوق، للفرح واللهفة، وللناس الذين يحبون أن يعيشوا اللحظة بصخبها ودفئها.


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