جوزيف عطية يُشعل ليالي جرش .. صوت بيروت يصدح في سماء الأردن

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جوزيف عطية يُشعل ليالي جرش .. صوت بيروت يصدح في سماء الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ليلة استثنائية من ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون، يطل النجم اللبناني جوزيف عطية على خشبة المسرح الجنوبي، ليُلهب الأجواء بصوته الدافئ وإحساسه العالي، في حفل يُنتظر أن يجمع بين الطرب والموسيقى النابضة ومشاعر الحب والفرح.
الساعة التاسعة مساءً من ليلة الأربعاء 30/07/2025 ، سيكون جمهور جرش على موعد مع رحلة فنية من أغاني عطية التي أحبها الجمهور وتربّع بها على قلوب محبيه في الوطن العربي. من "لا تروحي" إلى "حب ومكتر"، ومن "لو غمرني حدا" إلى "ألف مرّة"، يغني جوزيف للحب والشوق، للفرح واللهفة، وللناس الذين يحبون أن يعيشوا اللحظة بصخبها ودفئها.
الساعة التاسعة مساءً من ليلة الأربعاء 30/07/2025 ، سيكون جمهور جرش على موعد مع رحلة فنية من أغاني عطية التي أحبها الجمهور وتربّع بها على قلوب محبيه في الوطن العربي. من "لا تروحي" إلى "حب ومكتر"، ومن "لو غمرني حدا" إلى "ألف مرّة"، يغني جوزيف للحب والشوق، للفرح واللهفة، وللناس الذين يحبون أن يعيشوا اللحظة بصخبها ودفئها.
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