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وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويوجه المعنيين إلى مراجعة رحلة المسافر

وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويوجه المعنيين إلى مراجعة رحلة المسافر

2025-07-16 03:11:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، مركز حدود جابر، وتفقد سير العمل في المركز وراجع مع المعنيين رحلة المسافر سواء القادم أو المغادر.


كما وجّه الوزير الفراية مسؤولي المركز، إلى ضرورة العمل على تقليل فترة مكوث المسافر داخل المركز الحدودي، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة واختصار الإجراءات المتبعة وتسريع تنفيذها.


يشار إلى أنه سيتم في الفترة القريبة المقبلة، إجراء مداخلات محدودة في البنية التحتية للمركز؛ لتحقيق هذه الغايات.

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