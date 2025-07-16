بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 478 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 546 دينارا اليوم الأربعاء.
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محال الصاغة 78.20 دينارا، و60.50 دينارا، و45.90 دينارا على التوالي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"ديزني على الجليد" في دبي 18 سبتمبر
وداعًا للوقود.. أول طائرة كهربائية تحلق في سماء أوروبا
الثانية خلال أيام .. غرق السفينة إتيرنتي سي قبالة السواحل اليمنية
بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء
زوهو تتعاون مع النادي الأهلي السعودي لدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز التفاعل مع الجماهير
محمد الشرقي يشهد محاضرة التميز الرياضي .. كيف تصنع الإرادة طريقاً إلى الذهب؟