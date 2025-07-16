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بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء

بعد ثلاث تسعيرات.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي الأربعاء

2025-07-16 03:11:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 478 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 546 دينارا اليوم الأربعاء.
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.


كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محال الصاغة 78.20 دينارا، و60.50 دينارا، و45.90 دينارا على التوالي.

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