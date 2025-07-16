توقيع محضر اجتماع بين جايكا والأراضي والمركز الجغرافي الملكي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) اليوم الأربعاء، مع دائرة الأراضي والمساحة والمركز الجغرافي الملكي الأردني، محضر اجتماع مشروع التعاون الفني بعنوان "مشروع تطوير المحطات المرجعية العاملة باستمرار من أجل إدارة سليمة للأراضي".



ووقّع المحضر، المدير الأقدم في المقر الرئيسي لجايكا كاناغاوا ماكوتو، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، ومدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني الدكتور معمر حدادين، نيابةً عن الحكومة الأردنية.



ويركز المشروع بحسب بيان لجايكا، على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات لكل من دائرة الأراضي والمساحة والمركز الجغرافي الملكي الأردني لتنفيذ وصيانة نظام إحداثيات جغرافي وطني موحد يتماشى مع الإطار المرجعي الأرضي الدولي (ITRF)، وهو أمرٌ بالغ الأهمية للإدارة السليمة للأراضي في الأردن، إضافة إلى الاستفادة من شبكة النقاط/ المحطات المرجعية العاملة باستمرارية CORS.



وبحسب البيان سيساعد المشروع الأردن على التحول السلس إلى نظام ITRF ، عبر تحسين البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية (NSDI) في الأردن، بالإضافة إلى بناء قدرات الموظفين المعنيين في المركز الجغرافي ودائرة الأراضي والمساحة.



ويوفر المشروع بعض المعدات ذات الصلة بتقنية CORS؛ مثل خادم مركز بيانات لـلمركز الجغرافي، وهو من النوع المُثبّت على الرف، لتوفير بيانات آنية لـتقنية IGS، وبرنامج Bernese، وهو أداة تحليلية تُساعد في إجراء تحليل خط الأساس، وبرنامج إدارة GNSS الذي يُساعد في جمع البيانات وتخزينها وتحليلها ومراقبتها.



كما يتيح المشروع توفير البيانات اللازمة للمسح الثابت لـ 50 محطة CORS، إلى جانب رخصة إضافية تمكّن دائرة الأراضي والمساحة من إضافة محطة CORS جديدة إلى برنامج إدارة GNSS الخاص بها.



ووفق جايكا، سيتم في المرحلة الأولى تركيب محطة CORS الجديدة في منطقة شرق الأردن، في حين سيُركَّب مركز البيانات داخل مقر المركز الجغرافي.



ويمتد المشروع لعامين ابتداءً من شباط 2026، وسيشمل عددًا من الاستشاريين اليابانيين والخبراء الفنيين المتخصصين الذين سيزورون الأردن خلال هذه الفترة، ما يسهم في نقل معارفهم وخبراتهم الفنية وأفضل الممارسات الدولية إلى المسؤولين الأردنيين.