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العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء

العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء

2025-07-16 03:11:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة السورية -مساء اليوم الأربعاء- إنه تم العثور على عشرات الجثث في مستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة أن الجثث تعود لعناصر من قوات الأمن ومدنيين.
وكالات


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