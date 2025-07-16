تنشيط السياحة تبحث سبل تطوير خدمات المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحثت هيئة تنشيط السياحة، خلال اجتماع تنسيقي في مقرها، مع ممثلين عن وزارات الداخلية، والأشغال العامة والإسكان، والسياحة والآثار، إضافة إلى إدارة الإقامة والحدود والشرطة السياحية، سبل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الحدودية البرية.



وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، أكد نائب مدير عام الهيئة وائل الروسان، أهمية العمل التشاركي بين الجهات المعنية للارتقاء بجودة الخدمات، وسبل تطوير البنية التحتية في المعابر الحدودية البرية.



وأشار إلى أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى إعداد خطة تنفيذية شاملة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج السياحي الأردني وتحسين تجربة الزوار.



ويأتي هذا الاجتماع في ضوء زيارات ميدانية نفذتها الهيئة أخيرًا بالتعاون مع الشركاء لتقييم واقع الخدمات في عدد من المعابر، تمهيدًا لوضع خطة تطوير تلبي تطلعات المسافرين وتنسجم مع المعايير السياحية الحديثة.

