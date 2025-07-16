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أبوزيد: الاحتلال يعيد رسم جغرافيا غزة بما ينسجم مع خارطته السياسية

أبوزيد: الاحتلال يعيد رسم جغرافيا غزة بما ينسجم مع خارطته السياسية

2025-07-16 03:11:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد إن الأعمال الهندسية التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة تهدف إلى "إعادة هندسة" جغرافية القطاع بما يتماشى مع خارطة جديدة اقترحها الاحتلال، كبديل عن الخارطة التي رفضتها المقاومة خلال مفاوضات الدوحة.
وأوضح أبوزيد أن الاحتلال يحاول التحايل من خلال تغيير الواقع الجغرافي ليتوافق مع خرائطه، وليس العكس، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل تقارير عسكرية تتحدث عن نية رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، تقديم تصور جغرافي جديد لما يُعرف بالمنطقة الإنسانية جنوب محور "موراغ".
وأضاف أن الاحتلال يسعى إلى استنساخ نموذج الضفة الغربية في غزة، عبر إنشاء ممرات حركة عسكرية تؤمّن حرية التنقل لقواته في أي وقت، مشيراً إلى أن هناك احتمالية لإزاحة محور "موراغ" جنوباً بهدف تقليص مناطق السيطرة. كما قد تنسحب القوات من المحور مع الإبقاء على ممرات الحركة لضمان سرعة التحرك أثناء وبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأكد أبوزيد أن الاحتلال لا يزال يعتمد على استراتيجية المحاور من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لتقسيم القطاع إلى "كنتونات".
إلا أنه استدرك بالقول إن مدى نجاح هذه الاستراتيجية يبقى محل شك، خصوصاً مع فشل خطط الجنرالات الإسرائيليين و"عربات جدعون"، في ظل المؤشرات الميدانية التي تشير منذ بداية حزيران إلى أن الكفة تميل لصالح المقاومة.

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