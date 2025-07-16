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جامعة العلوم والتكنولوجيا تستضيف اليوم المفتوح لمجتمع النساء في الهندسة

جامعة العلوم والتكنولوجيا تستضيف اليوم المفتوح لمجتمع النساء في الهندسة

2025-07-16 03:11:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استضافت كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا فعاليات اليوم المفتوح لمجتمع النساء في الهندسة فرع الأردن 2025، احتفاءً بيوم المرأة المهندسة العالمي.


وتهدف المبادرة التي ينظمها "مجتمع النساء في الهندسة – فرع الأردن" التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، إلى إبراز إنجازات النساء في المجالات الهندسية، وتوسيع شبكة الدعم المهني لهن، وتحفيز الفتيات على دراسة التخصصات الهندسية والانخراط في هذا القطاع الواعد.


وأكدت الوزير الأسبق الدكتورة رويدة المعايطة، أهمية تمكين المرأة في المجالات التقنية والهندسية، مشددة على أن دعم الكفاءات النسائية يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأن التنوع في الكفاءات يُعد ركيزة أساسية لأي تقدم علمي، وأن مشاركة المرأة في صناعة المستقبل التكنولوجي تمثل ضرورة وطنية.


وأضافت، أن تمكين المرأة في قطاع الهندسة ضرورة استراتيجية في ظل التحولات الرقمية والتحديات المناخية والاقتصادية المتسارعة، مشددة على أن تنوع الكفاءات، وخاصة تمثيل المرأة، يسهم في توسيع آفاق الابتكار وإيجاد حلول أكثر شمولًا وأثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا.


وتضمّن اليوم المفتوح، جلسات حوارية وورش عمل ولقاءات تفاعلية، بمشاركة نخبة من المهندسات والمهندسين والطلبة والمهتمين من مختلف أنحاء المملكة.

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