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مصدر في وزارة الداخلية السورية: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء

مصدر في وزارة الداخلية السورية: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء

2025-07-16 03:08:33

خبرني - كشف مصدر في وزارة الداخلية لوكالة الانباء السورية  سانا، عصر الاربعاء بانه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في المحافظة وجرى نشر حواجز أمنية في

 المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية.

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