مجلس نقابة الصحفيين يلتقي عددًا من أعضاء الهيئة العامة في البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تموز (بترا)- التقى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الأربعاء، في مدينة البترا، عدداً من الزملاء من الهيئة العامة في محافظة معان، ضمن برنامج المجلس للتواصل المباشر مع الصحفيين من أعضاء الهيئة العامة في المحافظات.

وأكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أهمية استمرارية التواصل مع أعضاء الهيئة العامة في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن النقابة ماضية في تفعيل حضورها المهني والنقابي على امتداد الجغرافيا الأردنية.

وقدم عرضاً لخطة عمل النقابة للأعوام 2025 – 2028، مستعرضًا أبرز نشاطات المجلس منذ تسلمه المهام في 25 نيسان الماضي، بما في ذلك الخطوات المتخذة لمعالجة ظاهرة منتحلي الصفة الصحفية والإعلامية.

وعرض المومني خلال اللقاء قرار مجلس النقابة، بالموافقة على نقل مقر فرع الجنوب إلى مبنى جديد، ليوفر بيئة أكثر ملاءمة لتنفيذ خطط الفرع المقبلة، ويتيح مساحة أوسع للنشاطات المهنية والنقابية.

من جانبه، أشار نائب نقيب الصحفيين الزميل عوني الداوود إلى أن من ضمن خطة النقابة، إعداد سير ذاتية لأعضاء الهيئة العامة كافة، لتحديد الاختصاصات الفرعية لكل زميل وزميلة، ما يسهم في تنظيم العمل ويعزز التكامل والتشبيك في تغطية الشأن العام.

وشدد الداوود على أهمية التعاون بين الزميلات والزملاء في محافظات الجنوب لإعادة تفعيل الفرع بشكل كامل، ليكون حاضراً ومؤثراً ويحدث علامة فارقة في العمل النقابي والمجتمعي في الإقليم.

من جهتهم، طرح الزملاء عدداً من القضايا والمطالب المهنية، وفي مقدمتها قضية منتحلي الصفة الصحفية في المحافظة، مؤكدين ضرورة معالجتها ضمن إطار قانوني وتنظيمي يحفظ هيبة المهنة، ومثمنين نشاط المجلس الحالي منذ انتخابه.

بدورهم، أكد أعضاء المجلس التزامهم بالعمل بروح الفريق لخدمة الهيئة العامة، وتعزيز اللامركزية في العمل النقابي، والانفتاح على مقترحات الزملاء والزميلات في مختلف المحافظات.

وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لترجمة خطة النقابة إلى برامج واضحة، تشمل التدريب والحماية المهنية والرقمنة، وتوسيع قنوات التواصل بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل الصحفي في الأردن.

--(بترا)

ه ع/م ف/م ق

16/07/2025 21:35:41