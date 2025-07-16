المعايطة ينقل تحيات الملك واعتزازه بالفريق الأردني المشارك في إخماد حرائق سوريا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تموز (بترا)- نقل مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فريق الإطفاء الأردني العائد من الجمهورية العربية السورية، مشيداً بالأداء والاحترافية العالية التي أظهرها الفريق خلال مشاركته في مهام إخماد حرائق الغابات في محافظة اللاذقية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء المعايطة، اليوم، في مديرية الدفاع المدني، أعضاء الفريق الذي مثّل الأردن في مهمة إنسانية بالغة الأهمية، مشيداً بالجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق، وما جسّدوه من قيم التضامن والإيثار في دعم الأشقاء السوريين.

وأكد اللواء المعايطة، أن هذه المهمة تُجسد الدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به مديرية الأمن العام، وتعكس الصورة المشرّفة لمنتسبي الدفاع المدني، مبيناً أن المشاركة في دعم الأشقاء في سوريا، هي رسالة وطنية نابعة من قيم أردنية أصيلة في الإخاء والتكافل.

وقال، إن ما أبداه الفريق من كفاءة وخبرة ميدانية، رغم صعوبة التضاريس والظروف المناخية القاسية، يعكس الجاهزية العالية والاحتراف الذي تتمتع به كوادر الدفاع المدني، ويجعلهم موضع فخر لكل أردني، ويعزز من مكانة الأردن في مجال العمل الإنساني والاستجابة للطوارئ على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي ختام اللقاء، ثمّن اللواء المعايطة الروح المعنوية العالية والانضباط الذي تحلّى به الفريق طيلة فترة المهمة، مشيداً بدورهم في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تمثل امتداداً لرسالة الأردن في ترسيخ الأمن والاستجابة للطوارئ.

--(بترا)

ل م/م ف/م ق

16/07/2025 21:44:06