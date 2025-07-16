المعايطة ينقل تحيات الملك واعتزازه بالفريق الأردني المشارك في إخماد حرائق سوريا

المعايطة ينقل تحيات الملك واعتزازه بالفريق الأردني المشارك في إخماد حرائق سوريا
عمان 16 تموز (بترا)- نقل مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فريق الإطفاء الأردني العائد من الجمهورية العربية السورية، مشيداً بالأداء والاحترافية العالية التي أظهرها الفريق خلال مشاركته في مهام إخماد حرائق الغابات في محافظة اللاذقية.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء المعايطة، اليوم، في مديرية الدفاع المدني، أعضاء الفريق الذي مثّل الأردن في مهمة إنسانية بالغة الأهمية، مشيداً بالجهود الاستثنائية التي بذلها الفريق، وما جسّدوه من قيم التضامن والإيثار في دعم الأشقاء السوريين.
وأكد اللواء المعايطة، أن هذه المهمة تُجسد الدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به مديرية الأمن العام، وتعكس الصورة المشرّفة لمنتسبي الدفاع المدني، مبيناً أن المشاركة في دعم الأشقاء في سوريا، هي رسالة وطنية نابعة من قيم أردنية أصيلة في الإخاء والتكافل.
وقال، إن ما أبداه الفريق من كفاءة وخبرة ميدانية، رغم صعوبة التضاريس والظروف المناخية القاسية، يعكس الجاهزية العالية والاحتراف الذي تتمتع به كوادر الدفاع المدني، ويجعلهم موضع فخر لكل أردني، ويعزز من مكانة الأردن في مجال العمل الإنساني والاستجابة للطوارئ على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي ختام اللقاء، ثمّن اللواء المعايطة الروح المعنوية العالية والانضباط الذي تحلّى به الفريق طيلة فترة المهمة، مشيداً بدورهم في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تمثل امتداداً لرسالة الأردن في ترسيخ الأمن والاستجابة للطوارئ.
--(بترا)
ل م/م ف/م ق
16/07/2025 21:44:06
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