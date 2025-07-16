منتخب كرة القدم للسيدات يفوز على بوتان بالتصفيات الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تموز (بترا)- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، اليوم الأربعاء، على منتخب بوتان بنتيجة 3-0، في مباراة جرت على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، والتي تأتي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2026.

وسجل أهداف المنتخب الوطني، ميساء جبارة، وآية المجالي، وسيلين عكروش.

ويعد هذا الفوز، هو الثالث على التوالي للمنتخب الوطني الذي سبق وأن فاز أيضًا على منتخب لبنان 4-0، وعلى منتخب سنغافورة 5-0، قبل الفوز اليوم على بوتان ليتصدر المنتخب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 مباريات يليه منتخب إيران برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد منتخب بوتان.

وشهد اليوم أيضا فوز لبنان على إيران 3-1.

ويلتقي المنتخب الوطني يوم السبت المقبل مع منتخب إيران في الجولة الأخيرة من التصفيات حيث يحتاج المنتخب إلى الفوز او التعادل لخطف بطاقة التأهل الوحيدة عن المجموعة إلى كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا العام المقبل.

--(بترا)

خ خ/م ف/م ق

16/07/2025 21:30:26