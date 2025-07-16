منتخب كرة القدم للسيدات يفوز على بوتان بالتصفيات الآسيوية

منتخب كرة القدم للسيدات يفوز على بوتان بالتصفيات الآسيوية
عمان 16 تموز (بترا)- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات، اليوم الأربعاء، على منتخب بوتان بنتيجة 3-0، في مباراة جرت على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، والتي تأتي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2026.
وسجل أهداف المنتخب الوطني، ميساء جبارة، وآية المجالي، وسيلين عكروش.
ويعد هذا الفوز، هو الثالث على التوالي للمنتخب الوطني الذي سبق وأن فاز أيضًا على منتخب لبنان 4-0، وعلى منتخب سنغافورة 5-0، قبل الفوز اليوم على بوتان ليتصدر المنتخب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 مباريات يليه منتخب إيران برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد منتخب بوتان.
وشهد اليوم أيضا فوز لبنان على إيران 3-1.
ويلتقي المنتخب الوطني يوم السبت المقبل مع منتخب إيران في الجولة الأخيرة من التصفيات حيث يحتاج المنتخب إلى الفوز او التعادل لخطف بطاقة التأهل الوحيدة عن المجموعة إلى كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا العام المقبل.
--(بترا)
خ خ/م ف/م ق
16/07/2025 21:30:26
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