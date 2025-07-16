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سوني تستعد لإطلاق سماعات مخصصة للمدربين في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لموسم 2025
(MENAFN- ruderfinn atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة — 15 يوليو 2025 — أعلنت سوني والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية اليوم عن إطلاق سماعات المدربين الجديدة كلياً من سوني، والتي تم تطويرها بالكامل لتلبية احتياجات المدربين في الدوري. وتعتمد السماعات الجديدة على المرتكزات والمبادئ الهندسية التي تتميز بها سلسلة سماعات 1000 إكس الرائدة على مستوى القطاع، مما يعكس التزام سوني الراسخ بالابتكار في مجال الصوتيات وبأعلى المعايير الهندسية، ويسلط الضوء على التعاون الوثيق بين سوني والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في مجالي الهندسة والتكنولوجيا.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تروي فنسنت، نائب الرئيس التنفيذي الأول لعمليات كرة القدم في دوري كرة القدم الأمريكية: "تحافظ سوني على مكانتها الرائدة من خلال تطوير التقنيات التي تلبي المتطلبات المعقدة للرياضة في وقتنا الحاضر. ويحتاج المدربون واللاعبون من المستوى العالي إلى وسيلة تواصل موثوقة ويمكن الاعتماد عليها، وتمثل هذه السماعات مثالاً حياً عن تحقيق التكامل بين التميز في الأداء الرياضي والابتكار في مجال كرة القدم".
ومن جانبه، قال مات لافلور، المدرب الرئيسي لفريق جرين باي باكرز: يُعد التواصل مع الطاقم واللاعبين العنصر الأهم بالنسبة لي كمدرب رئيسي. وقد حرصت سوني على فهم احتياجاتنا بدقة، بما في ذلك وضوح الصوت في البيئات الصاخبة، والراحة والموثوقية عندما تصل الضغوط في المباراة إلى أعلى مستوياتها. وتأخذ السماعات الجديدة جميع عوامل المباراة بعين الاعتبار، وأنا أتطلع لاستخدامها في المباريات هذا الموسم والمواسم القادمة".
وبدوره، قال نيل مانويتز، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة سوني للإلكترونيات: "اعتمدنا على منهجية تركز على المدرب بصورة رئيسية، حيث استمعنا للملاحظات وأجرينا الاختبارات وصممنا التفاصيل الهندسية حرصاً على تلبية جميع المتطلبات الفريدة لهذه الرياضة. وتُعد السماعات الجديدة ثمرة عقود من ابتكارات سوني في مجال الصوتيات، وهي مصممة خصيصاً للاستخدام في الملاعب. وقد اعتمدنا على خبراتنا في تطوير منتجات مثل سماعات WH-1000XM6 من أجل تقديم منتج يتميز بالوضوح ويوفر التركيز والأداء العالي في أصعب البيئات والظروف. ويُعد ذلك مثالاً واضحاً عن تحويل خبراتنا إلى حلول واقعية مناسبة للمشهد الرياضي العصري".
وأسهمت الخبرات الكبيرة لسوني في تقنيات إلغاء الضجيج في تطوير الحلول المخصصة التي تعتمد عليها السماعات الجديدة، حيث تم تزويدها بتقنيات إلغاء الضجيج المستخدمة في سلسلة 1000 إكس، والتي تحظى بثقة ملايين المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تصميمها وضبطها خصيصاً للعمل على الخطوط الجانبية للملاعب. وخضعت جميع الوحدات خلال مراحل التطوير لاختبارات تحاكي ضجيج جماهير المباراة، والذي تتجاوز شدته 100 ديسيبل، وذلك لتحسين أداء ودقة خوارزمية إلغاء الضجيج في ظروف ملاعب كرة القدم. كما تحتوي السماعات الجديدة على ميكروفون مصمم خصيصاً لعزل صوت المدرب وتضخيمه، مما يضمن التواصل المنسق والواضح على أرضية الملعب.
وحرصت سوني على تصميم وتصنيع السماعات الجديدة بحيث تتحمل المتطلبات الشديدة على الخطوط الجانبية للملعب، بما في ذلك الظروف الجوية القاسية مثل المطر والمطر الثلجي والثلج، بالإضافة إلى الحرارة والبرودة الشديدتين. كما خضعت السماعات لمجموعة واسعة من اختبارات السقوط لضمان تلبيتها لظروف العمل في الملاعب، وهي تتميز بتصميم مريح مناسب لساعات الاستخدام الطويلة والانتقالات السريعة، فضلاً عن آلية تثبيت آمنة تضمن بقاءها في مكانها أثناء الحركات المكثفة.
ومن المقرر أن تستخدم جميع فرق الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، البالغ عددها 32 فريقاً، السماعات الجديدة من سوني في موسم 2025، مما سيسهم في تعزيز التواصل على جانبي الملعب، ويتيح وضع الاستراتيجيات بصورة فورية بوضوح وثقة. ويمكن توصيل السماعات بحل الشبكة اللاسلكية الخاصة المدارة من فيريزون بيزنس من خلال جهاز محمول على الحزام.
ويفتح إطلاق السماعات الجديدة، بصفتها السماعات الرسمية في الدوري، صفحة جديدة من الشراكة بين سوني والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، والتي تهدف إلى دمج الخبرات الهندسية مع الرؤى من أرضية الملعب من أجل توظيف الابتكارات التقنية في هذه الرياضة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تروي فنسنت، نائب الرئيس التنفيذي الأول لعمليات كرة القدم في دوري كرة القدم الأمريكية: "تحافظ سوني على مكانتها الرائدة من خلال تطوير التقنيات التي تلبي المتطلبات المعقدة للرياضة في وقتنا الحاضر. ويحتاج المدربون واللاعبون من المستوى العالي إلى وسيلة تواصل موثوقة ويمكن الاعتماد عليها، وتمثل هذه السماعات مثالاً حياً عن تحقيق التكامل بين التميز في الأداء الرياضي والابتكار في مجال كرة القدم".
ومن جانبه، قال مات لافلور، المدرب الرئيسي لفريق جرين باي باكرز: يُعد التواصل مع الطاقم واللاعبين العنصر الأهم بالنسبة لي كمدرب رئيسي. وقد حرصت سوني على فهم احتياجاتنا بدقة، بما في ذلك وضوح الصوت في البيئات الصاخبة، والراحة والموثوقية عندما تصل الضغوط في المباراة إلى أعلى مستوياتها. وتأخذ السماعات الجديدة جميع عوامل المباراة بعين الاعتبار، وأنا أتطلع لاستخدامها في المباريات هذا الموسم والمواسم القادمة".
وبدوره، قال نيل مانويتز، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة سوني للإلكترونيات: "اعتمدنا على منهجية تركز على المدرب بصورة رئيسية، حيث استمعنا للملاحظات وأجرينا الاختبارات وصممنا التفاصيل الهندسية حرصاً على تلبية جميع المتطلبات الفريدة لهذه الرياضة. وتُعد السماعات الجديدة ثمرة عقود من ابتكارات سوني في مجال الصوتيات، وهي مصممة خصيصاً للاستخدام في الملاعب. وقد اعتمدنا على خبراتنا في تطوير منتجات مثل سماعات WH-1000XM6 من أجل تقديم منتج يتميز بالوضوح ويوفر التركيز والأداء العالي في أصعب البيئات والظروف. ويُعد ذلك مثالاً واضحاً عن تحويل خبراتنا إلى حلول واقعية مناسبة للمشهد الرياضي العصري".
وأسهمت الخبرات الكبيرة لسوني في تقنيات إلغاء الضجيج في تطوير الحلول المخصصة التي تعتمد عليها السماعات الجديدة، حيث تم تزويدها بتقنيات إلغاء الضجيج المستخدمة في سلسلة 1000 إكس، والتي تحظى بثقة ملايين المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تصميمها وضبطها خصيصاً للعمل على الخطوط الجانبية للملاعب. وخضعت جميع الوحدات خلال مراحل التطوير لاختبارات تحاكي ضجيج جماهير المباراة، والذي تتجاوز شدته 100 ديسيبل، وذلك لتحسين أداء ودقة خوارزمية إلغاء الضجيج في ظروف ملاعب كرة القدم. كما تحتوي السماعات الجديدة على ميكروفون مصمم خصيصاً لعزل صوت المدرب وتضخيمه، مما يضمن التواصل المنسق والواضح على أرضية الملعب.
وحرصت سوني على تصميم وتصنيع السماعات الجديدة بحيث تتحمل المتطلبات الشديدة على الخطوط الجانبية للملعب، بما في ذلك الظروف الجوية القاسية مثل المطر والمطر الثلجي والثلج، بالإضافة إلى الحرارة والبرودة الشديدتين. كما خضعت السماعات لمجموعة واسعة من اختبارات السقوط لضمان تلبيتها لظروف العمل في الملاعب، وهي تتميز بتصميم مريح مناسب لساعات الاستخدام الطويلة والانتقالات السريعة، فضلاً عن آلية تثبيت آمنة تضمن بقاءها في مكانها أثناء الحركات المكثفة.
ومن المقرر أن تستخدم جميع فرق الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، البالغ عددها 32 فريقاً، السماعات الجديدة من سوني في موسم 2025، مما سيسهم في تعزيز التواصل على جانبي الملعب، ويتيح وضع الاستراتيجيات بصورة فورية بوضوح وثقة. ويمكن توصيل السماعات بحل الشبكة اللاسلكية الخاصة المدارة من فيريزون بيزنس من خلال جهاز محمول على الحزام.
ويفتح إطلاق السماعات الجديدة، بصفتها السماعات الرسمية في الدوري، صفحة جديدة من الشراكة بين سوني والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، والتي تهدف إلى دمج الخبرات الهندسية مع الرؤى من أرضية الملعب من أجل توظيف الابتكارات التقنية في هذه الرياضة.
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سوني تستعد لإطلاق سماعات مخصصة للمدربين في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لموسم 2025
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