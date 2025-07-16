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Falcon ترحب بأولى طائراتها من طراز Gulfstream: طائرة G450 الاستثنائية
(MENAFN- NEWSBEAT WIRE) تشرع شركة Falcon في فصل جديد في مسيرتها. فقد رحّب قسم الطيران في مجموعة Alex Group Investment رسميًا بانضمام طائرة Gulfstream G450 الشهيرة إلى أسطول طائراتها. يمثّل هذا الإنجاز خطوة واضحة إلى الأمام في جهود الشركة لتزويد العملاء برحلات ذات مدى أطول وراحة أكبر وتجربة أفضل في مجال السفر بالطائرات الخاصة.
تنضم طائرة G450 إلى وحدة أعمال Falcon Luxe كأولى الطائرات من سلسلة Gulfstream، وتندرج في إطار الاستراتيجية الأوسع للشركة التي تهدف إلى التركيز على الطائرات الطويلة المدى ذات المقصورة الكبيرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمسافرين العالميين اليوم. هذا وقد عمدت Falcon مؤخرًا إلى إحالة طائرتها من طراز Dassault 2000 EX إلى التقاعد، ما يفسح المجال أمام تشغيل جيل جديد من الطائرات طويلة المدى.
لماذا Gulfstream؟ لأنه اسم يحمل وقعاً قوياً وتأثيراً بالغاً. تعدّ عائلة طائرات Gulfstream نجمة في السماء، وهي واحدة من الطائرات الخاصة الأكثر طلباً وإثارة للإعجاب في العالم. كما تعدّ من الطائرات المعروفة من المسافرين، وتحظى بتقديرهم لما توفره من راحة وأداء موثوق.
تعد النوافذ الدائرية من أشهر سمات تصميم طائرات Gulfstream. فهي تملأ المقصورة بالضوء الطبيعي، وتوفر مناظر خلابة أثناء الطيران، وغالبًا ما يستخدمها المسافرون والمؤثرون لالتقاط صور جميلة أثناء الرحلة.
تساهم طائرة Gulfstream G450 في جعل الرحلات الطويلة أسهل وأكثر راحة. ويتيح أداؤها السلس ومقصورتها الهادئة تحويل ساعات الطيران إلى رحلة هادئة ومريحة. وبفضل مداها الطويل العابر للقارات، الذي يسمح بالرحلات المباشرة من دبي إلى زيورخ، أو جزر المالديف، أو سيشل، أو موسكو، صُممت هذه الطائرة للمسافرين الذين يُقدّرون المسافة وراحة البال.
وقد شارك السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Alex Group Investment ، أفكاره حول هذه الإضافة المميزة، وقال في هذا السياق: "نحن ملتزمون بالإصغاء عن كثب لمطالب عملائنا ورغباتهم، ونستند إلى تفضيلاتهم كعنصر أساسي لتوجيه كل ما نقوم به من عمليات. بالتالي، فإن إدراج Gulfstream G450 في أسطول طائراتنا هو طريقتنا في إظهار حرصنا على أن نكون دائمًا سبّاقين في توقّع احتياجاتهم وتلبيتها. هذه هديتنا لهم، ووعد منا بأن Falcon Luxe ستمنحهم كل ما يحتاجونه في السماء."
تنضم طائرة G450 إلى وحدة أعمال Falcon Luxe كأولى الطائرات من سلسلة Gulfstream، وتندرج في إطار الاستراتيجية الأوسع للشركة التي تهدف إلى التركيز على الطائرات الطويلة المدى ذات المقصورة الكبيرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمسافرين العالميين اليوم. هذا وقد عمدت Falcon مؤخرًا إلى إحالة طائرتها من طراز Dassault 2000 EX إلى التقاعد، ما يفسح المجال أمام تشغيل جيل جديد من الطائرات طويلة المدى.
لماذا Gulfstream؟ لأنه اسم يحمل وقعاً قوياً وتأثيراً بالغاً. تعدّ عائلة طائرات Gulfstream نجمة في السماء، وهي واحدة من الطائرات الخاصة الأكثر طلباً وإثارة للإعجاب في العالم. كما تعدّ من الطائرات المعروفة من المسافرين، وتحظى بتقديرهم لما توفره من راحة وأداء موثوق.
تعد النوافذ الدائرية من أشهر سمات تصميم طائرات Gulfstream. فهي تملأ المقصورة بالضوء الطبيعي، وتوفر مناظر خلابة أثناء الطيران، وغالبًا ما يستخدمها المسافرون والمؤثرون لالتقاط صور جميلة أثناء الرحلة.
تساهم طائرة Gulfstream G450 في جعل الرحلات الطويلة أسهل وأكثر راحة. ويتيح أداؤها السلس ومقصورتها الهادئة تحويل ساعات الطيران إلى رحلة هادئة ومريحة. وبفضل مداها الطويل العابر للقارات، الذي يسمح بالرحلات المباشرة من دبي إلى زيورخ، أو جزر المالديف، أو سيشل، أو موسكو، صُممت هذه الطائرة للمسافرين الذين يُقدّرون المسافة وراحة البال.
وقد شارك السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Alex Group Investment ، أفكاره حول هذه الإضافة المميزة، وقال في هذا السياق: "نحن ملتزمون بالإصغاء عن كثب لمطالب عملائنا ورغباتهم، ونستند إلى تفضيلاتهم كعنصر أساسي لتوجيه كل ما نقوم به من عمليات. بالتالي، فإن إدراج Gulfstream G450 في أسطول طائراتنا هو طريقتنا في إظهار حرصنا على أن نكون دائمًا سبّاقين في توقّع احتياجاتهم وتلبيتها. هذه هديتنا لهم، ووعد منا بأن Falcon Luxe ستمنحهم كل ما يحتاجونه في السماء."
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